Motorola alza il velo sul nuovissimo Moto G100: ecco il primo teaser

Motorola ha finalmente iniziato la campagna promozionale del suo nuovo smartphone che, secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, dovrebbe chiamarsi Moto G100 ed essere alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870, evoluzione dell’865+

L’azienda di Chicago ha pubblicato un breve teaser su Twitter, invitando i fan a restare sintonizzati. Considerando come il video sia stato condiviso anche dalla filiale tedesca, sembrerebbe che il nuovo smartphone possa essere lanciato per primo in Germania.

Dal teaser è possibile notare come lo smartphone abbia un lettore di impronte sul pannello laterale, un tasto multifunzione e un jack da 3,5 mm affiancato da una porta USB-C. Caratteristiche che fanno pensare a come il Moto G100, se questo si rivelerà essere il nome ufficiale, sia in realtà un rebranding del Motorola Edge S, lanciato in Cina a gennaio.

Le specifiche tecniche del nuovo device Motorola erano già apparse sul portale Geekbench: il MotoG100 dovrebbe essere dotato di un display da 6,7 pollici a 90Hz, una fotocamera quadrupla da 64MP con supporto all’HDR10, una batteria da 5mila Ah con supporto di ricarica a 20W, una memoria RAM da 8GB e una interna da 256GB.

Sempre sul fronte fotografico, la camera frontale di fascia media dovrebbe avere 16MP primari e 8MP grandangolari per selfie e videochiamate. Lo smartphone, infine, dovrebbe anche essere dotato di certificazione IP52 per resistere ai getti d’acqua di alta pressione.

Il lancio ufficiale del Moto G100 dovrebbe avvenire ad aprile, dunque non resta che attendere poche settimane per scoprire se le indiscrezioni si siano rivelate veritiere e avere informazioni dettagliate sul prezzo. In ogni caso si presuma debba essere quello di un top di gamma economico.