Motorola Edge S è ufficiale, Snapdragon 870 a circa 250 euro!

Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, oggi è stato finalmente svelato in Cina il nuovissimo Motorola Edge S, il primo smartphone al mondo ad utilizzare il nuovissimo chip Snapdragon 870 di Qualcomm e dotato di caratteristiche particolarmente interessanti ad un prezzo davvero contenuto!

Dal punto di vista estetico ovviamente il Motorola Edge S finale non si discosta molto da quello che abbiamo potuto ammirare nelle immagini trapelate. Abbiamo una scocca posteriore in vetro al centro della quale primeggia il logo dell’azienda alata. Nell’angolo superiore sinistro è stato inserito un modulo contenente quattro fotocamere mentre, per quanto riguarda i sensori fotografici frontali, fanno mostra di sé in uno degli angoli del display con fori singoli e ben separati.

Il display da 6,7″ ha una risoluzione FullHD+ ed un refresh rate di 90Hz, un buon compromesso tra qualità e consumo. All’interno di Motorola Edge S è stato montato un SoC Qualcomm Snapdragon 870, il chip da “quasi top di gamma” che rappresenta un’evoluzione dello Snapdragon 865+.

Sono 6 i GB di RAM nel modello base, che tuttavia salgono a 8GB nelle varianti con più storage. Motorola Edge S è infatti disponibile in tagli di memoria da 128GB o 256GB. La batteria è una capiente unità agli ioni di litio da 5000mAh con possibilità di ricaricarsi a 20W. Il software è Android 11 quasi stock con le solite utili e poco invasive aggiunte implementate dal produttore.

Motorola Edge S: specifiche tecniche

Dimensioni e peso 168,38×73,97×9,63mm

215g Display LCD da 6,7″ FullHD+, 21:9, 90Hz, 560 nit, HDR10 SoC Qualcomm Snapdragon 870 RAM 6GB/8GB LPDDR5 Memoria 128GB/256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 64MP f/1.7 (principale) + 16MP (ultragrandangolare) FOV 121° + 2MP (profondità) + ToF Fotocamere frontali 16MP + 8MP (ultragrandangolare) FOV 100° Batteria e ricarica 5000mAh, ricarica a 20W Sistema Operativo Android 11 Altro IP52, lettore di impronte laterale, Dual SIM, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1, jack da 3,5mm

Motorola Edge S è al momento disponibile all’acquisto solamente in Cina al prezzo di 1.999 yuan (circa 254 euro) per il modello con 6GB/128GB, 2.399 yuan (circa 305 euro) per 8GB/128GB e 2.799 yuan (circa 355 euro) per la variante 8GB/256GB.

In Europa lo smartphone dovrebbe arrivare con il nome di Motorola G100, tuttavia nessun annuncio ufficiale è ancora stato fatto dall’azienda americana.