Motorola Edge 20, i bellissimi sfondi da scaricare ne precedono l’annuncio

Motorola si sta preparando ad espandere la propria gamma di smartphone Edge con dei nuovi modelli. Nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale da parte dalla casa alata, i bellissimi sfondi ufficiali di Motorola Edge 20 Series sono già disponibili al download.

Sono già circolate in rete diverse informazioni riguardo ai prossimi smartphone del brand americano, i tre Motorola Edge 20 sono passati per l’ente di certificazione cinese TENAA, conosciamo i loro nomi in codice (Berlin, PStar, Kyoto) e alcune delle loro specifiche tecniche. Ciò che manca è una presentazione ufficiale da parte dell’azienda, annuncio che potrebbe avvenire entro fine del mese.

Precedenti indiscrezioni suggeriscono che Motorola Edge 20 (nome in codice “Berlin”) sarà caratterizzato da un display a 120Hz, una fotocamera primaria da 108MP, una selfie camera da 32MP, chipset Snapdragon 778G di Qualcomm e supporto Wi-Fi 6E. Motorola Edge 20 Pro (nome in codice “Pstar”) sarà caratterizzato dallo stesso display e dai sensori della fotocamera, ma avrà il chip Qualcomm Snapdragon 870. Ancora sconosciute le specifiche di Motorola Edge 20 Lite (Kyoto).

Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli riguardo ai tre prossimi dispositivi, il famoso leaker Evan Blass ci ha deliziato condividendo su Twitter gli sfondi ufficiali che saranno inclusi con i terminali.

Potete scaricarli alla risoluzione originale semplicemente cliccando sull’anteprima, azione che vi reindirizzerà al social network Twitter dal quale è possibile effettuare liberamente il download. I wallpaper sono 8 in tutto e hanno una risoluzione di 1080×2400 pixel, ideale per la maggior parte degli smartphone in circolazione al giorno d’oggi.

Voi cosa ne pensate della gamma Motorola Edge 20? Vi piace questo genere di wallpaper astratto o preferite immagini più concrete?