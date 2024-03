Prezzo bomba su Motorola Edge 40 Neo (-50€)

Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone di fascia media con specifiche eccellenti caratterizzato da un'elevata resistenza a urti e fattori ambientali, un ampio schermo pOLED che produce immagini fluide e luminose e un buon comparto fotografico. Il Motorola Edge 40 Neo offre anche un'autonomia elevata e un sistema di ricarica veloce che garantisce tempi di carica rapidissimi. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 13%, potete risparmiare 50€ sul prezzo originale e acquistarlo per soli 349€.

Motorola Edge 40 Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 40 Neo è una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo resistente e versatile, capace di affrontare le sfide quotidiane con stile e affidabilità. Con la sua certificazione IP68, questo smartphone promette di resistere ad immersioni fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, rendendolo ideale per persone molto attive che svolgono spesso attività all'aria perta. Il display pOLED Full HD+ da 6,55" con refresh rate da 144 Hz soddisfa anche i più esigenti in termini di qualità dell'immagine, sia che si tratti di godere di contenuti multimediali, che di partecipare a una videochiamata.

La doppia fotocamera da 50+13MP offre risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di luce, dalla macrofotografia alla cattura di ampi paesaggi o riunioni di famiglia. La ricarica TurboPower da 68W, in aggiunta alla generosa batteria da 5000 mAh, garantisce ore di uso con pochi minuti di ricarica, un vantaggio irrinunciabile per chi vive dinamicamente la propria giornata. Coloro che tengono alla personalizzazione e al design troveranno nel Motorola Edge 40 Neo la combinazione perfetta di eleganza e funzionalità, con varianti di colore esclusive e un design in pelle vegana che esprime al meglio ogni stile personale.

Il Motorola Edge 40 Neo è attualmente disponibile a 349€, invece di 399€, grazie a uno sconto Amazon del 13%. Con la sua combinazione di elevata resistenza, qualità fotografica, display di qualità e una batteria capiente e veloce da ricaricare, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo affidabile e versatile.

