Google Pixel 7a, in poche parole

Il nuovo Google Pixel 7a, l’ultimo arrivato della famiglia Google Pixel “a”, cerca di bilanciare l’alta qualità tipica dei Pixel con un prezzo accessibile. Purtroppo, il prezzo di lancio è aumentato rispetto al suo predecessore, il Pixel 6a, che era già considerato un po’ costoso: il nuovo Pixel 7a costa infatti 509 euro.

Prezzo a parte, ci sono comunque molte buone notizie riguardo il Pixel 7a: offre una qualità fotografica eccellente per la sua fascia di prezzo, prestazioni paragonabili al fratello maggiore Pixel 7 grazie al processore Google Tensor G2 e un nuovo sistema operativo Android, molto amato dagli utenti. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67.

Tuttavia, ci sono anche alcune criticità: l’autonomia non è molto buona e il design presenta alcune imprecisioni. Inoltre, rispetto al modello del 2022, il Pixel 7a è più grande e meno maneggevole, pur avendo le stesse dimensioni dello schermo.

In ogni caso, il prezzo di 509 euro potrebbe essere giustificato per chi cerca una qualità fotografica superiore o desidera un nuovo telefono Google a un prezzo inferiore rispetto al Pixel 7 o Pixel 7a. Il Pixel 7a è comunque uno smartphone compatto e il migliore della sua categoria, ma non tanto superiore rispetto alla concorrenza come Xiaomi 13 Lite o Samsung Galaxy A24 da giustificare il prezzo medio più alto.

Design

Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a non eccelle in termini di design, nonostante non sia un telefono sgradevole. La sua spessa cornice intorno allo schermo e la presenza di elementi poco precisi come la porta USB-C e le feritoie degli altoparlanti non centrati possono essere fastidiosi per gli utenti più attenti ai dettagli.

Inoltre, la sua maggiore dimensione rispetto al Pixel 6a può renderlo meno ergonomico e più difficile da maneggiare con una sola mano. Anche la sua presa può risultare insicura a causa dello spessore superiore alla media e della sua natura scivolosa.

Tuttavia, il telefono ha un buon sensore per le impronte digitali posizionato sotto al display OLED, e il riconoscimento facciale funziona bene con un minimo di luce. Offre suono stereo (non comune in questa fascia di prezzo).

Il Pixel 7a ha una certificazione IP67, che lo rende più resistente all’acqua e alla polvere rispetto alla media dei telefoni nella sua fascia di prezzo. Tuttavia, non raggiunge il livello di protezione di un top di gamma (IP68).

Complessivamente, il Google Pixel 7a ha l’estetica tradizionale dei Pixel, che può piacere o meno, ma la sua resistenza è un punto di forza nella sua fascia di prezzo.

Il Google Pixel 7a possiede un display AMOLED di 6,1 pollici, simile a quello del Pixel 7 (6,3 pollici) ma leggermente più piccolo. Può raggiungere una frequenza massima di 90 Hz e risulta adeguato nella sua fascia di prezzo.

La luminosità massima è sufficiente per la maggior parte delle situazioni, ma sotto forte luce diretta, come in ambienti esterni durante la primavera o l’estate, la leggibilità non è delle migliori. Il Google Pixel 7a offre molte opzioni per personalizzare lo schermo, come la possibilità di scegliere tra due diverse opzioni di profilo cromatico (naturale e adattivo) e la scelta tra una frequenza fissa di 60 Hz o una frequenza adattiva che può raggiungere i 90 Hz quando necessario. Non mancano le classiche opzioni per lo schermo Always-On.

Google Pixel 7, specifiche principali CPU: Google Tensor G2

RAM: 8GB

Schermo: AMOLED 6,1”, 90 hz, 1080x2400pixel, 429 PPI

Storage :128GB

Fotocamera Principale: 64 MP (wide, f/1.89, 1/1.73″, 1.0µm, PDAF, OIS) + 13 MP (ultrawide, f/2.2, ). Video max: 4K/60FPS

Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.2

Batteria: 4.300 mAh, ricarica cablata 21W, ricarica wireless 18W

Dimensioni: 152 x 72,9 x 9 mm (altezza x larghezza x profondità)

Peso: 193,5 g

SIM: 1 Sim fisica + 1 eSIM

Fotocamera

Il Google Pixel 7a possiede una fotocamera ordinaria sulla carta. Tuttavia, il software del dispositivo è in grado di fare la differenza.

Google Pixel 7a

La fotocamera principale ha un sensore da 64 MP con quad pixel binning e un’ottica grandangolare con apertura f/1.89, mentre la seconda fotocamera ha un sensore da 13 MP con ottica ultragrandangolare f/2.2. La registrazione video arriva fino a 4K/60FPS usando l’ottica principale e fino a 4K/30FPS usando quella secondaria. Inoltre, è presente la stabilizzazione ottica, che è una caratteristica rara in questa fascia di prezzo.

Durante il giorno, le foto sono caratterizzate da colori bilanciati, dettagli precisi e contrasto corretto. L’ottica secondaria non ha problemi di distorsione ai margini dell’immagine, come riscontrato in altri modelli nella stessa fascia di prezzo. A volte la nitidezza eccessiva rende i bordi taglienti, e qualche volta i colori sono troppo saturi, quasi innaturali. Imperfezioni che, in ogni caso, si possono correggere con l’ottima applicazione Google Photo.

Google Pixel 7a - foto di prova

Google Pixel 7a - foto di prova

Google Pixel 7a - foto di prova

Google Pixel 7a - foto di prova

Google Pixel 7a - foto di prova

Google Pixel 7a - foto di prova

L’ingrandimento 2x funziona incredibilmente bene, considerando che è digitale; al punto che si potrebbe pensare che ci sia un’ottica dedicata. La modalità Ritratto è eccellente e tra le migliori in assoluto. La fotografia notturna è fantastica, in grado di isolare le fonti di luce senza distorsioni e di estrarre dettagli anche dalle zone più buie. I colori sono precisi e brillanti.

La fotocamera frontale fa buone foto con colori bilanciati e un buon contrasto. Con un campo visivo di 95 gradi, è possibile fare scatti di gruppo.

Le funzioni aggiuntive non sono numerose, ma non mancano cose fondamentali come Lunga Esposizione, Slow Motion, Panorama, Notturna, o Ritratto.

In sintesi, la fotocamera del Google Pixel 7a non ha caratteristiche hardware sorprendenti, ma il software riesce a valorizzarla. Le foto diurne sono di qualità, l’ingrandimento 2x è impressionante e la modalità Ritratto è tra le migliori in assoluto. La fotografia notturna è fantastica e la fotocamera frontale fa buone foto. Le funzioni aggiuntive più importanti sono presenti e l’applicazione Google Photo è eccellente.

Prestazioni

Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a è equipaggiato con il processore Google Tensor G2, che è lo stesso utilizzato nel Google Pixel 7, ed è accompagnato da una RAM da 8GB. Inoltre, la memoria di archiviazione è di tipo UFS 3.1 con una capacità di 128GB. Non c’è una versione da 256GB.

In termini di prestazioni, il Google Pixel 7a è molto veloce in ogni situazione, anche se risulta essere leggermente inferiore ai modelli con i processori Qualcomm più potenti in test numerici. Tuttavia, rispetto ad altri smartphone di fascia media, il Pixel 7a si distingue per una maggiore velocità dell’interfaccia, dell’apertura delle app e del multitasking.

Tuttavia, è importante sottolineare che le differenze prestazionali rispetto ai concorrenti non sono abissali e non dovrebbero guidare la scelta dell’acquirente.

Per quanto riguarda gli altoparlanti stereo, il Google Pixel 7a è un esempio di qualità sonora. Il volume massimo è molto elevato e il suono è sempre abbastanza nitido e intelligibile. Inoltre, la separazione stereo è notevole e gli utenti potranno distinguere chiaramente i diversi segnali provenienti dai due canali. Tuttavia, Pixel 7a risulta carente sia nei bassi che negli alti, ma questo è un problema comune a tutti i telefoni e non ci si dovrebbe aspettare qualcosa di diverso dal Google Pixel 7a.

Batteria

Il nuovo Google Pixel 7a ha una batteria da 4.300 mAh, rispetto ai 4.410 mAh dello scorso anno. Tuttavia, la presenza della ricarica wireless rappresenta un’importante novità, anche se non è particolarmente veloce.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Pixel 7a ottiene una sufficienza “abbondante”. Durante il test, il dispositivo è sempre arrivato a fine giornata con una carica residua inferiore al 30%, in media con i dispositivi della sua fascia di prezzo, ma sicuramente non tra i migliori.

Google Pixel 7a

Tuttavia, va considerato che la piattaforma Google è in grado di ottimizzare i consumi col passare del tempo e l’autonomia sembra migliorare gradualmente. Il primo giorno il test di scarica (1 ora di streaming video alla massima luminosità) ha assorbito il 12% della batteria; dopo una settimana solo l’8%.

L’autonomia del Pixel 7a non è eccellente, ma si attesta sullo stesso livello dei concorrenti. Tuttavia, Google rimane indietro rispetto alla concorrenza per quanto riguarda la velocità di ricarica, che risulta più lenta rispetto a quella offerta da Xiaomi e persino da Samsung.

In definitiva, il Pixel 7a è uno smartphone che consente di durare una giornata intera, ma per gli utilizzi più intensi, è consigliabile metterlo in carica per almeno 10-20 minuti durante il giorno, specialmente se si prevede di utilizzarlo anche durante la serata.

Software

Il sistema operativo Android 13 in combinazione con il Pixel Launcher è considerato l’esperienza Android più autentica. La caratteristica più apprezzata è la mancanza di app duplicate e di terze parti, il che significa che non è necessario perdere tempo a disinstallare le app indesiderate. Inoltre, il Pixel Launcher offre alcune funzionalità speciali, come “Now Playing” che mostra il titolo della canzone in riproduzione e la capacità di tradurre in tempo reale altre lingue.

Google Pixel UI

Il Google Pixel offre anche sottotitoli automatici, che possono essere tradotti durante le videochiamate o la visione di video. L’app registratore è in grado di trascrivere l’audio, con un livello qualitativo simile alla dettatura di Google. Inoltre, l’interfaccia Google fornisce una varietà di sfondi ma le opzioni di personalizzazione sono limitate. Tra le cose meno gradevoli, va citato il fatto che non si può togliere la barra di ricerca Google dalle varie pagine. E non c’è un pulsante “chiudi tutto” nel multitasking.

Il design rotondo delle icone e delle cartelle potrebbe piacere, ma rappresenta una scelta meno neutrale rispetto alle icone quadrate. Inoltre, il Pixel 7a è dotato di riconoscimento facciale che ha sempre funzionato in modo impeccabile durante il periodo di prova. Il software di Google offre anche consigli utili per aiutare gli utenti a conoscere il nuovo sistema operativo.

Google Pixel 7a

Concorrenza

Il Google Pixel 7a si presenta come la migliore scelta per chi vuole uno smartphone di qualità spendendo circa 500 euro. Tuttavia, speriamo che il prezzo scenda nei prossimi giorni.

Concorrenti come il Samsung Galaxy A54 e Xiaomi 13 Lite hanno un prezzo di listino simile ma sono meno performanti in alcuni aspetti; tuttavia, il prezzo reale di questi dispositivi è già più basso, il che li rende alternative molto solide.

Da considerare anche il Google Pixel 6a, il modello precedente: è un ottimo smartphone che offre un’esperienza d’uso soddisfacente e costa fino al 40% in meno rispetto al 7a.

Google Pixel 7a, vale la pena comprarlo?

Il Google Pixel 7a è uno dei migliori smartphone di fascia media, se non il migliore. Anche se non può essere definito economico, con un prezzo di 509 euro, è comunque un’opzione da considerare se il budget rientra in quella fascia di prezzo. Anzi, se quello è il vostro budget, allora Pixel 7a è lo smartphone da prendere.

Vale la pena di prenderlo per chi cerca la migliore esperienza fotografica a 500 euro circa, e anche per chi vuole la “esperienza Google” ad un prezzo accessibile. Pur con un’ergonomia peggiorata rispetto al 2022, poi, Pixel 7a resta uno smartphone più compatto e maneggevole rispetto alla maggior parte degli altri dispositivi sul mercato.

Meglio evitare Pixel 7a, invece, se siete alla ricerca di un telefono con un’estetica curata, oppure se siete già in possesso di Pixel 6a – rispetto al quale le differenze ci sono ma non bastano a giustificare un cambio di modello. Meglio lasciar perdere il Google Pixel 7a, infine, se preferite uno smartphone con una grande autonomia.