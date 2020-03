Alcune indiscrezioni avrebbero anticipato le principali specifiche tecniche di Motorola Edge, nonché il possibile design. Questo device dovrebbe collocarsi nella fascia media e presenta alcune caratteristiche molto interessanti.

Il produttore, che ha recentemente lanciato diversi prodotti entry-level e di fascia media, sembrerebbe aver deciso di arricchire la fascia alta. Abbiamo già parlato di Motorola Edge+, il top di gamma che potrebbe sorprendere i consumatori. Oggi, invece, sul web sono apparsi i primi dettagli dedicati al fratello minore.

Il nome fa intuire che Motorola Edge possa accogliere uno schermo “a cascata”. Il display OLED dovrebbe avere una diagonale da 6,67 pollici e una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. Le indiscrezioni farebbero intendere che saranno disponibili tre modalità: 90 Hz, 60 Hz e Automatica. Quest’ultima dovrebbe alternare entrambi i valori, in base alle singole esigenze.

Nei lati dovrebbero esserci i pulsanti per regolare il volume fisico e il tasto per l’accensione. Non dovrebbe mancare il jack per cuffie da 3,5 mm. Nella parte posteriore, oltre al logo, potremmo trovare tre sensori fotografici da 64 MP, 16 MP e 8 MP.

Sotto il cofano dovrebbero inoltre essere presente il SoC Snapdragon 765, accompagnato da 6 GB di RAM. Infine, i rumor citano una batteria da 4.500 mAh, che assicurerebbe un’ottima autonomia. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito al lancio ufficiale e al costo.