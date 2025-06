Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G di fascia alta che combini design d'avanguardia, fotografia professionale e prestazioni da top di gamma, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Il nuovissimo OnePlus 13 5G è disponibile a soli 898€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 1.159€. Un'opportunità rara per portarvi a casa uno dei telefoni più innovativi del 2025 a un prezzo decisamente più accessibile.

Vedi offerta su Amazon

OnePlus 13 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

OnePlus 13 5G rappresenta l'evoluzione della serie, integrando la nuova piattaforma Snapdragon 8 Elite, capace di offrire prestazioni di altissimo livello grazie a una CPU e GPU potenziate, e a un motore neurale più efficiente, perfetto per applicazioni basate su intelligenza artificiale. Il display ProXDR QHD da 6,82 pollici con refresh rate a 120 Hz e ben 510 PPI offre una resa visiva impareggiabile, ideale per godersi contenuti multimediali, giochi e sessioni di streaming in mobilità con una nitidezza e fluidità straordinarie.

Il comparto fotografico, firmato Hasselblad, è uno dei più completi mai visti su uno smartphone: tre sensori da 50 MP con OIS, teleobiettivo Triprism da 70 mm e ultra-grandangolo con campo visivo di 120 gradi, per scatti versatili e professionali in ogni situazione. La modalità Maestro e il ritratto avanzato permettono di replicare l'esperienza fotografica delle fotocamere Hasselblad, ma con la semplicità di uno smartphone.

Con una batteria da 6000 mAh, ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AIRVOOC da 50 W, l'autonomia non sarà mai un problema. Inoltre, il sistema operativo OxygenOS 15, con aggiornamenti garantiti fino a 6 anni, offre un'esperienza d'uso fluida, moderna e longeva.

OnePlus 13 5G è anche classificato IP69 e IP68, rendendolo resistente a polvere e acqua, pronto ad accompagnarvi ovunque. Disponibile ora su Amazon nella raffinata colorazione ellisse nera a soli 898€, questo smartphone è una delle migliori scelte premium sul mercato.