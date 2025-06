Se siete alla ricerca di un tablet potente e conveniente, questa offerta sul POCO Pad potrebbe fare al caso vostro. Il dispositivo, che vanta 8GB di RAM e 256GB di storage, è attualmente disponibile a un prezzo davvero imbattibile. Partendo da un costo di listino di 299,90€, grazie a tre sconti combinati il prezzo finale si riduce drasticamente a soli 164,90€. Un’occasione imperdibile per chi vuole un tablet performante senza spendere una fortuna.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Vedi offerta

POCO Pad Grey 8 GB + 256 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il primo sconto è subito visibile sul sito e abbassa il prezzo da 299,90€ a 209,90€. Questa riduzione già significativa rappresenta un ottimo punto di partenza per risparmiare sull’acquisto. Ma le sorprese non finiscono qui: durante il processo di checkout, il prezzo si riduce ulteriormente di 25€ in modo automatico, senza bisogno di inserire codici o coupon aggiuntivi. Questa seconda riduzione rende l’offerta ancora più vantaggiosa.

Se poi siete nuovi utenti sullo store Xiaomi, potete approfittare di un ulteriore coupon da 20€, che si somma ai precedenti sconti. Basta semplicemente iscriversi e richiedere il coupon per ottenere questo vantaggio esclusivo, portando il costo finale del POCO Pad a soli 164,90€. Un prezzo che rende questo tablet estremamente competitivo nel mercato attuale.

In conclusione, con i suoi 8GB di RAM e 256GB di storage, il POCO Pad è un tablet ideale per chi cerca un modello versatile e potente. Grazie ai tre sconti combinati, acquistarlo ora significa risparmiare quasi la metà rispetto al prezzo originale. Non perdete l’occasione di approfittare di questa offerta e rendere il vostro acquisto un vero affare.