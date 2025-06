Se state cercando un nuovo smartphone che coniughi prestazioni elevate e risparmio, questa è l’occasione giusta per voi. L’iPhone 16e si presenta come una proposta interessante per chi desidera entrare nel mondo Apple senza dover affrontare il prezzo elevato della versione Pro. Equipaggiato con lo stesso chip A18 e compatibile con Apple Intelligence, l’iPhone 16e garantisce performance avanzate e fluidità in tutte le operazioni quotidiane.

N.B: ricordatevi di applicare il coupon “PSPRGIU25” per ottenere lo sconto extra.

Vedi offerta su eBay

iPhone 16e, chi dovrebbe acquistarlo?

Quello che rende davvero imperdibile questo modello, però, è il prezzo. Mentre l’iPhone 16 Pro si aggira intorno ai 1.000€, l’iPhone 16e è disponibile a circa 500€ in meno con questa offerta di eBay, mantenendo comunque la stessa potenza di calcolo grazie al chip A18. In pratica, si rinuncia a qualche funzionalità premium in termini di materiali o fotocamere, ma non certo alla velocità e all’integrazione con i servizi più innovativi di Apple.

La notizia ancora più sorprendente è l’offerta del giorno lanciata da eBay. Grazie al coupon “PSPRGIU25”, è possibile acquistare l’iPhone 16e a soli 554€ invece dei 729€ di listino. Un risparmio ulteriore che rende questa promozione una delle più convenienti del momento per chi desidera uno smartphone potente, recente e pronto per il futuro.

Vi invitiamo quindi ad approfittare subito di questa promozione, prima che termini o che le scorte si esauriscano. Un’occasione così vantaggiosa difficilmente si ripresenterà a breve. L’iPhone 16e è la scelta perfetta per chi vuole il meglio della tecnologia Apple a un prezzo accessibile.

