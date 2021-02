Motorola si prepara a lanciare un trio di nuovi smartphone

Motorola torna a far parlare di sé e lo fa attraverso i suoi smartphone, sono infatti, emersi in rete maggiori dettagli a riguardo dei prossimi dispositivi dell’azienda che dovrebbero vedere la luce proprio in questi mesi.

Leak Motorola G30

Grazie al sito tecnologico tedesco WinFuture.de, siamo riusciti a dare una prima occhiata a quelli che potrebbero essere i futuri Moto G30 e Moto E7 Power grazie ai rendering ufficiali ed alla pubblicazione delle specifiche tecniche.

Il Moto G30 ed il Moto E7 Power dovrebbero essere entrambi dotati di un display con notch a goccia da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+. All’interno dovremmo trovare una batteria da ben 5.000mAh su tutti e due i dispositivi e le somiglianze terminano qui. Il Moto G30 implementerebbe infatti un SoC Qualcomm Snapdragon 662 abbinato a 6GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile.

Sul retro dovrebbe trovar spazio invece una configurazione con quattro telecamere composte da un sensore principale da 64 MP, unito ad un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e ad un obiettivo macro da 2MP oltre al sensore per la profondità.

Leak Motorola E7 Power

Frontalmente dovrebbe essere invece implementata una fotocamera da 8 MP per i selfie e e le videochiamate. Piacevole sorpresa dovrebbe poi essere la presenza di Android 11 già al lancio. Sebbene il design non sia chiaramente il suo punto forte a differenza di tanti altri smartphone di fascia più alta, è molto probabile che possa comunque fare breccia nel cuore degli utenti più per le sue funzionalità ed in particolare per una durata della batteria che stando alle premesse sarà sicuramente eccezionale e per il sistema operativo praticamente Stock.

Leak Motorola E7 Power

Passando al Moto E7 Power, sotto la scocca troverebbe spazio un processore Helio G25 realizzato da MediaTek, abbinato a 4GB di RAM. Per quanto riguarda la fotocamera, sul retro sarebbero due i sensori incorporati, il principale da 13MP ed un obiettivo macro da 2MP. A differenza del Moto G30, in questo caso dovremmo trovare ancora Android 10 ma è possibile che l’ultima versione del robottino verde possa fare la sua comparsa in un lasso di tempo abbastanza breve.

Stando al rapporto non ci sono ancora informazioni circa il possibile periodo di lancio di questi due device ma non dovrebbe essere troppo distante considerato che gran parte delle specifiche sono già state rese disponibili così come un assaggio del loro possibile aspetto estetico.

Leak Motorola G10

Inoltre, questi non dovrebbero essere le uniche novità in arrivo, si parla infatti anche di un possibile Moto G10 che farebbe affidamento su un display con risoluzione HD+ e refresh rate classico fino a 60Hz. A muovere il device ci potrebbe essere un chip Snapdragon 460 in accoppiata a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Passando al comparto fotografico invece troverebbe spazio un sensore principale da 48MP combinato ad una lente ultra grandangolare da 8MP, unita a quella macro da 2MP ed a quella per la profondità sempre da 2MP. Motorola avrebbe poi deciso di inserire un tasto dedicato all’attivazione di Google Assistant proprio su un lato così come avrebbe deciso di mantenere il jack da 3,5mm.