Motorola: in rilascio l’aggiornamento ad Android 11 per uno dei suoi smartphone

Alla fine dello scorso anno, Motorola ha rilasciato l’elenco con i device dell’azienda che avrebbero ricevuto l’aggiornamento ad Android 11, non indicando però le varie date entro cui sarebbe arrivato. A distanza di qualche settimana, è finalmente arrivato il momento di vedere un dispositivo Motorola con la nuova versione Android a bordo. Se qualcuno sta pensando ad uno dei suoi top di gamma, come il Motorola Edge o Edge+, in realtà rimarrà deluso, perché l’aggiornamento riguarda un medio di gamma. Nello specifico si tratta del Moto G Pro.

Stando ad un report pubblicato da PiunikaWebo, il Moto G Pro sarà il primo dispositivo ad aggiornarsi ad Android 11. Al momento, il rilascio sarebbe limitato ai dispositivi distribuiti nel Regno Unito, come mostrato dalla pagina di supporto ufficiale di Motorola per il monitoraggio degli update e come confermato da diversi utenti. L’aggiornamento include tutte le novità di Android 11, assieme alle patch di sicurezza di gennaio 2021 ed ha una dimensione di 1,13GB.

Motorola è una di quelle aziende che applica una personalizzazione molto poco invasiva ai suoi smartphone Android, adottando una versione praticamente quasi stock del sistema operativo. Ciò molto spesso rappresenta un vantaggio, ossia la possibilità, da parte del produttore di aggiornare i propri device con maggior velocità rispetto ad altri brand eppure non sempre i risultati vanno di pari passo.

L’azienda di origini statunitensi infatti non si è dimostrata proprio rapidissima nel rilasciare gli ultimi update del robottino verde, vuoi per la miriade di smartphone in commercio, vuoi per delle particolari politiche interne. Ne è un esempio proprio l’ultima versione di Android 11 che è stata rilasciata per moltissimi smartphone Samsung ma anche di altri produttori, mentre Motorola non l’ha ancora portato su nessuno dei suoi dispositivi, ma come annunciato, le cose potrebbero cambiare molto presto.

L’aggiornamento sarà rilasciato gradualmente e per questo motivo, potrebbe essere necessario del tempo prima che tutti gli utenti possano visualizzarlo sul proprio modello. Il Moto G Pro rientra nel programma degli smartphone Android One e, salvo sorprese, dovrebbe ricevere due aggiornamenti relativi alle versioni di Android mentre le patch di sicurezza dovrebbero essere rilasciate con cadenza mensile. Quasi sicuramente dunque il Moto G Pro vedrà l’arrivo anche di Android 12.