L'industria si prepara ad accogliere uno smartphone che Motorola definisce il più sofisticato mai realizzato dall'azienda. Si tratta della nuova famiglia "signature", pensata per un pubblico che non cerca semplicemente un dispositivo elettronico, ma un oggetto di design che unisce prestazioni tecniche avanzate e servizi esclusivi normalmente riservati ai clienti di fascia premium. Il dispositivo debutta con un posizionamento da 1099 euro, accompagnato da una serie di vantaggi che comprendono assistenza personalizzata di alto livello e un supporto software senza precedenti per il marchio.

Dal punto di vista estetico, Motorola ha collaborato con Pantone per due colorazioni esclusive che evocano eleganza e sobrietà. La PANTONE Martini Olive con texture ispirata al tessuto twill presenta una tonalità verde dorato, mentre la PANTONE Carbon richiama il blu navy con finitura simile al lino. La cornice è realizzata in alluminio aeronautico spazzolato, combinando materiali premium con uno spessore contenuto di soli 6,99 millimetri. È interessante notare che il dispositivo è l'unico nella sua categoria ad aver superato gli standard di durabilità militare, nonostante il profilo ultrasottile, grazie alla protezione Gorilla Glass Victus 2 e alle certificazioni IP68 e IP69.

Sul fronte fotografico, il dispositivo ha ricevuto il riconoscimento DXOMARK Gold Label, un attestato di eccellenza nel settore dell'imaging mobile. La configurazione comprende quattro sensori da 50 megapixel, una soluzione tecnica inedita per smartphone di questo spessore. Il sensore principale utilizza il Sony LYTIA 828, il più grande mai integrato da Motorola, capace di registrare video in 4K con Dolby Vision e persino in 8K per maggiore flessibilità nel montaggio. Il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x raggiunge un'impressionante capacità di ingrandimento 100x grazie all'intelligenza artificiale.

La batteria al silicio-carbonio promette 52 ore di autonomia

L'ultragrandangolare offre un campo visivo di 122 gradi, mentre la fotocamera anteriore utilizza anch'essa un sensore Sony da 50 megapixel. La tecnologia Photo Enhancement Engine applica regolazioni automatiche a ogni scatto per ottimizzare colori, luminosità e texture. Le tonalità della pelle vengono validate con i parametri Pantone per garantire fedeltà cromatica, mentre la funzione Super Zoom Pro sfrutta l'intelligenza artificiale per mantenere dettagli precisi anche nelle riprese a lunga distanza.

Sotto la scocca lavora la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 5 da 3 nanometri, con velocità di clock fino a 3,8 GHz. Il dispositivo integra il primo sistema di raffreddamento a metallo liquido con maglia in rame mai visto su uno smartphone, soluzione che permette di mantenere temperature operative ottimali durante sessioni intensive. L'elaborazione dell'intelligenza artificiale avviene direttamente sul dispositivo grazie al motore AI dedicato, migliorando riconoscimento delle immagini, assistenza vocale ed efficienza energetica generale.

Gli utenti italiani potranno beneficiare delle funzionalità avanzate di moto ai, disponibili ora anche in lingua italiana oltre che in tedesco, francese, polacco, rumeno e giapponese. Queste capacità sono state sviluppate raccogliendo feedback da oltre un milione di utilizzatori mensili. Il dispositivo viene fornito con Android 16 preinstallato e riceverà fino a sette aggiornamenti del sistema operativo, rappresentando la migliore politica di supporto mai offerta da Motorola ai propri clienti.

La batteria al silicio-carbonio da 5200 mAh rappresenta la capacità più elevata nella categoria degli smartphone ultrasottili. Con un'autonomia dichiarata di 52 ore in condizioni di utilizzo misto, il dispositivo può riprodurre video continuamente per 20 ore o musica per 57 ore. La ricarica TurboPower da 90 watt fornisce energia sufficiente per un'intera giornata in appena sette minuti, mentre la ricarica wireless raggiunge i 50 watt, eliminando la necessità di cavi.

Il display Extreme AMOLED da 6,8 pollici raggiunge una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, la più elevata nella sua categoria. La risoluzione Super HD contiene il 14% di pixel in più rispetto al Full HD standard, mentre la luminosità di picco tocca i 6200 nits, permettendo visibilità perfetta anche sotto la luce solare diretta. Il pannello è calibrato secondo gli standard Pantone ed è il primo display per smartphone nella categoria a ricevere la certificazione Pantone SkinTone, garantendo riproduzione fedele dei toni della pelle.

L'esperienza multimediale è completata dalla collaborazione con Bose per l'ottimizzazione audio e dal supporto Dolby Atmos. I doppi altoparlanti stereo beneficiano della sintonizzazione dell'equalizzazione Bose, mentre la certificazione Hi-Res Audio e la Snapdragon Sound Technology Suite assicurano qualità professionale per chiamate, intrattenimento e musica. Il codec Qualcomm aptX Lossless mantiene la qualità audio senza compressione durante la trasmissione wireless.

Sul versante sostenibilità, oltre il 63% dei metalli utilizzati proviene da riciclo, mentre la struttura centrale è realizzata interamente in alluminio riciclato. Anche le plastiche impiegate includono componenti riciclate, con la staffa superiore dell'altoparlante che contiene il 65% di plastica riciclata post-consumo e il 20% di plastica recuperata dagli oceani. L'imballo è completamente privo di plastica, utilizza inchiostro di soia per la stampa e tutti i componenti sono riciclabili. La batteria è progettata per durare 1200 cicli completi di ricarica mantenendo prestazioni elevate.

L'accesso a servizi esclusivi rappresenta un elemento distintivo di questa nuova famiglia. Gli acquirenti ricevono assistenza personalizzata di alto livello con accesso privilegiato a esperienze di lusso nel settore viaggi, ristorazione ed eventi. Questo approccio ricorda i programmi concierge delle carte di credito premium, trasponendo il concetto nel mondo degli smartphone. La filosofia di Motorola punta a creare un ecosistema completo che vada oltre le specifiche tecniche, offrendo un'esperienza complessiva riservata solitamente ad altri segmenti di mercato.

Per il lancio italiano, Motorola ha predisposto una campagna di pre-prenotazione dal 7 al 14 gennaio sul sito ufficiale. Chi si registrerà in questo periodo riceverà uno sconto di 150 euro sull'acquisto, insieme a moto buds loop e moto watch inclusi nel bundle. L'incentivo sale a 200 euro per chi inviterà con successo un contatto non presente nel database Motorola. I coupon potranno essere utilizzati fino al 28 gennaio, con disponibilità su motorola.com e rivenditori selezionati che verranno annunciati successivamente.