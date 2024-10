Motorola sta preparando un pieghevole rivoluzionario

Motorola ha depositato un brevetto per un innovativo smartphone pieghevole dotato di una cerniera motorizzata e regolabile. Il dispositivo sarebbe in grado di adattare la sua posizione per mantenere l'utente al centro dell'inquadratura durante le videochiamate.

Secondo quanto riportato da 91mobiles, il brevetto descrive un "controllo autonomo del fattore di forma di un dispositivo mobile pieghevole". Il sistema utilizzerebbe piccoli motori per regolare l'angolazione della cerniera in base alla posizione dell'utente, in modo simile alla funzione Center Stage di Apple, ma attraverso componenti hardware anziché software.

Il movimento non sarebbe ampio come quello di dispositivi dedicati, ma comunque notevole per uno smartphone

La tecnologia si baserebbe su attuatori lineari risonanti (LRA) e leghe a memoria di forma (SMA), materiali in grado di cambiare forma quando riscaldati da una carica elettrica. Dei sensori rileverebbero la distanza dell'utente, facendo inclinare lo schermo verso l'alto quando ci si avvicina e verso il basso quando ci si allontana.

Un possibile scenario d'uso riguarda le videochiamate di lavoro dalla scrivania: lo smartphone si adatterebbe automaticamente ai movimenti dell'utente, mantenendolo sempre visibile agli altri partecipanti.

Al momento non ci sono informazioni su quando o se questo smartphone diventerà realtà. Il deposito del brevetto indica solo che Motorola sta lavorando al concept, ma potrebbero volerci uno o due anni prima di vedere un prodotto funzionante sul mercato.

Se realizzato, questo dispositivo rappresenterebbe un'interessante evoluzione nel campo degli smartphone pieghevoli, offrendo nuove possibilità di interazione durante le videochiamate. Resta da vedere se Motorola riuscirà a trasformare l'idea in un prodotto commerciale di successo.