Naviga in un MARE di giga con Kena! 200GB a SOLO 5,99€ al mese

Se siete alla ricerca di una promo super vantaggiosa per cambiare il vostro operatore telefonico che non vi soddisfa più, Kena Mobile è proprio ciò che fa al caso vostro! Propone un'offerta eccezionale che non potete lasciarvi sfuggire se passate da determinati operatori oppure se desiderate attivare un nuovo numero. A soli 5,99€ al mese, potete ottenere un pacchetto completo con 200GB di Internet 4G fino a 60Mbps, 200 SMS e minuti illimitati per tutte le vostre chiamate.

Con questa offerta, Kena raddoppia i giga, vi regala il primo rinnovo e l’attivazione da web è gratis!

Kena Promo 100, perchè approfittarne?

Attivando gratis la ricarica automatica, Kena aggiungerà 100GB gratis alla vostra offerta a partire dal primo rinnovo! Con la Promo 100, per esempio, con solo 5,99€ al mese potrete arrivare a un totale di ben 200GB al mese di Internet 4G, con inclusi 6,5GB da utilizzare anche in Europa. Inoltre, avrete a disposizione minuti illimitati per chiamare liberamente tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS per inviare messaggi a volontà verso tutti i numeri mobili.

Potete attivare l'offerta tramite il sito, dall'app mobile oppure chiamando il numero 181 del Servizio Assistenza Clienti. L'attivazione della SIM da web è gratuita, così come la consegna, quindi potrete iniziare a sfruttare l'offerta con la massima tranquillità senza la paura di costi nascosti. Ma le buone notizie non finiscono qui: se decidete di sottoscrivere questa promozione, Kena vi offre anche il primo rinnovo gratuito!

Non lasciatevi sfuggire questa imperdibile offerta! Attivate subito la Promo 100 di Kena a 5,99€ al mese e iniziate a risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla convenienza della vostra promozione. Inoltre, grazie alla rete 4G fino a 60Mbps potrete approfittare di una connessione veloce e affidabile per tutte le vostre esigenze di navigazione.

