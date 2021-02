Nokia 1.4 ufficiale: lo smartphone pensato per tutta la famiglia

HMD Global ha annunciato ufficialmente il rilascio di un nuovo dispositivo economico, si tratta del Nokia 1.4, uno smartphone pensato per tutta la famiglia e chi ha voglia di interagire con le ultime tecnologie disponibili sul mercato senza spendere una fortuna. Tra le caratteristiche più importanti troviamo la presenza di un display edge-to-edge da 6,51 con notch e risoluzione HD+, quasi un pollice più grande del suo predecessore ed il più grande della serie 1 di Nokia.

Grazie all’ampio schermo sarà possibile utilizzare questo device per effettuare videochiamate, aiutare le famiglie a rimanere connesse tra loro e perché no anche a scattare discrete foto. Sul retro del dispositivo troviamo infatti una doppia fotocamera, con sensore principale da 8MP, che accoppiata all’app Camera Go ed all’IA integrata da Google, consente all’utente di catturare i momenti desiderati con un buon dettaglio anche con scarsa luminosità.

È presente anche la modalità “Ritratto” per ottenere scatti validi anche con sfondi sfocati, invece grazie alla “Modalità Notte” le foto risulteranno ricche di colore e nitide anche quando calerà la luce e senza la necessità di utilizzare il flash.

Non manca neanche un obiettivo macro da 2MP che renderà l’esperienza di scatto ancora più divertente. Vista la tipologia di prodotto, Nokia, ha prestato un occhio di riguardo anche alla sua costruzione, implementando si materiali economici ma comunque resistenti e durevoli, in modo che il dispositivo possa essere utilizzato anche dai bambini senza il rischio che possa frantumarsi alla prima caduta.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 215 in aggiunta a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Sotto la scocca trova spazio una batteria da 4000 mAh che dovrebbe garantire fino a 2 giorni di autonomia. A bordo del telefono troviamo come detto Android Go in versione 10 (Nokia promette Android 11 in breve tempo) un software ottimizzato e più leggero rispetto a quello classico pensato per i dispositivi con limitate capacità hardware e dunque meno performanti.

I device Nokia basati su Android Go generalmente ricevono un solo upgrade del sistema operativo, non è dunque da escludere che Android 11 sarà l’unica versione ad arrivare sul dispositivo. Le patch di sicurezza sarebbero invece garantite per ben 3 anni.

Anche l’interfaccia grafica risulta semplificata e meno pesante così come l’ottimizzazione generale risulta semplificata e consente al device di girare sempre fluido e senza impuntamenti. Per quanto riguarda la ricarica troviamo un alimentatore a basso voltaggio, come quello visto nei precedenti iPhone, a 5W con il device che dispone di una porta microUSB. Lo smartphone è pensato per coloro che non ripongono troppe aspettative verso questo genere di prodotti e lo utilizza principalmente per navigare tra i social o per utilizzare le app di messaggistica.

Il parental control integrato permette inoltre agli utenti di gestire i contenuti scaricabili dal Google Play store e di conseguenza permette ai bambini di giocare con la massima tranquillità. Ciò che lo rende ancora più attraente è il prezzo, pari a 129 euro con disponibilità previsto per fine marzo in due colorazioni: Fjord e Charcoal.