Nokia 9.1 PureView: Snapdragon 855 e connettività 5G

Nokia 9.1 PureView dovrebbe essere presentato nel Q4 2019 e arrivare sul mercato con a bordo Android Q.

Nokia 9.1 Pureview sarà il flagship dell’azienda finlandese per il 2019, ed anche se non si conosce ancora la data di presentazione (sembra che sia stata posticipata al Q4) sono già disponibili in rete diverse voci sulle sue specifiche.

Lo smartphone dovrebbe montare lo Snapdragon 855 ed essere dotato di connettività 5G (presumibilmente sarà equipaggiato col modem X50 sempre di Qualcomm). Inoltre sembra che il dispositivo presenterà un foro nel dispaly per ospitare la camera frontale, questo lascia ben sperare per quanto riguarda le dimensioni delle cornici.

Caratteristica principale della serie 9 di Nokia è la cura per il comparto fotografico e per questo nuovo modello HMD Global sembra intenzionata ad introdurre importanti miglioramenti sia per quanto riguarda le foto scattate con poca luce sia per quanto riguarda i video. Uno dei motivi che ha spinto l’azienda a rimandare l’uscita di qualche mese è proprio l’obbiettivo di lanciare lo smartphone sul mercato con dei nuovi algoritmi che gestiscano questi aspetti. Sembra possibile anche un miglioramento della velocità di scatto grazie al processore più potente ed a un’ottimizzazione software.

Considerando il periodo di uscita è credibile che lo smartphone venga rilasciato con la nuovissima release del “robottino verde” di quest’anno, Android Q.