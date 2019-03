Nokia e il presunto invio dei dati in Cina, interviene HMD Global

L'azienda ha chiarito come non sia stato processato alcun dato personale degli utenti. Il caso ha riguardato solo i Nokia 7 Plus di alcuni utenti norvegesi.

HMD Global è intervenuta sulla questione che vede coinvolta Nokia e il presunto invio dei dati degli utenti in Cina. L’azienda, in una nota ufficiale pubblicata sul proprio portale, ha spiegato di aver incluso erroneamente il client di attivazione degli smartphone in versione cinese all’interno dei software dei dispositivi commercializzati in Europa. Da qui il tentativo degli stessi di connettersi ai server di China Telecom. Ma facciamo un passo indietro.

La questione è stata sollevata da un utente norvegese possessore di un Nokia 7 Plus. Quest’ultimo si è accorto come il proprio smartphone contattasse spesso un server in Cina, sembra per cercare di inviare dati personali come il seriale del dispositivi, il numero della SIM, la posizione geografica. L’analisi del pacchetto dati ha consentito di risalire all’URL di destinazione, che faceva riferimento al China Internet Network Information Center, con il dominio in questione appartenente appunto a China Telecom.

Considerando quanto – al giorno d’oggi – sia “caldo” il tema della privacy in ambito smartphone (specie in relazione alla Cina), si è immediatamente scatenato un acceso dibattito sul web. Da qui la decisione di intervenire con una presa di posizione ufficiale da parte di HMD Global, che ha peraltro chiarito un aspetto importante in merito a questa vicenda.

L’azienda ha infatti specificato come la questione abbia riguardato solo alcuni possessori di Nokia 7 Plus residenti in Norvegia e che, soprattutto, non sia stato processato alcun tipo di dato personale. Inoltre, è stato rilasciato un aggiornamento a febbraio che ha risolto definitivamente la criticità. Dunque, nessun tipo di problema per i dispositivi commercializzati nel resto d’Europa, Italia inclusa.