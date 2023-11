Non esiste nessuna app IT-Alert, non fatevi fregare

In un recente comunicato, il Dipartimento della Protezione Civile ha ufficialmente smentito l'esistenza di qualsiasi applicazione dedicata al servizio IT-alert. Una dichiarazione rilasciata al fine di mettere in guardia i cittadini contro messaggi fraudolenti che li invitano a scaricare app non ufficiali che potrebbero portare a truffe.

IT-alert rappresenta il nuovo sistema sviluppato dalla Protezione Civile, progettato per informare la popolazione in caso di emergenze gravi o calamità. L'avviso avviene attraverso l'invio di messaggi diretti agli smartphone presenti in una specifica area geografica e viene accompagnato da un segnale audio piuttosto riconoscibile.

È fondamentale sottolineare che, per ricevere i messaggi da IT-alert, non è richiesto alcun download di applicazioni o attivazione di servizi aggiuntivi. Le notifiche vengono automaticamente recapitate a tutti gli smartphone accesi e con connessione telefonica attiva situati nell'area coinvolta dall'allerta.

Di conseguenza, la Protezione Civile consiglia vivamente ai cittadini italiani di prestare massima attenzione e di diffidare da eventuali richieste di download. L'unica fonte ufficiale per accedere alle risorse legittime di IT-alert è il sito web www.it-alert.gov.it.

Ovviamente l'invito di stare attenti non è solo per queste richieste di "download", ma anche per tutto ciò che riguarda dati bancari, postali e quant'altro. Prestate sempre la massima attenzione e se avete dubbi, chiamate le autorità di competenza.