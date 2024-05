Nuovo iPad Air con chip M2, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Apple ha annunciato qualche giorno fa i nuovi iPad Air dotati di chip M2, i quali saranno disponibili a partire dal 15 maggio sia nella variante da 11" che, per la prima volta, anche in quella da 13". Ovviamente parliamo di dispositivi a dir poco incredibili, perfetti per il lavoro, lo studio e il tempo libero, con ben pochi concorrenti sul mercato se non gli stessi iPad Pro. Se, dunque, state pensando di acquistarne uno siete nel posto giusto, dato che di seguito troverete una lista di store in cui preordinare ogni versione al miglior prezzo.

iPad Air con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di uno dei nuovi iPad Air è raccomandato a coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni e versatilità: questo dispositivo si rivela, infatti, perfetto per professionisti che necessitano di un'alta capacità di archiviazione e un'elevata potenza di elaborazione per gestire documenti complessi, presentazioni e progetti creativi anche in mobilità, grazie alla sua capacità di raggiungere fino a 1TB di spazio di archiviazione e le eccezionali prestazioni del chip M2. Allo stesso modo, è ideale per studenti e creativi che possono approfittare della compatibilità con Apple Pencil Pro per prendere appunti o dare sfogo alla loro creatività ovunque si trovino.

Apple

Con la sua fotocamera da 12MP, l'iPad Air 11" soddisfa anche le esigenze degli utenti più social, permettendo di catturare momenti speciali o partecipare a videoconferenze con una qualità d'immagine eccellente. Inoltre, per chi valuta la connettività un aspetto cruciale, il supporto al Wi Fi 6E e alla rete 5G assicura velocità superiori nella trasmissione dati, garantendo una permanente efficienza operativa. Non da meno, la natura intuitiva e versatile di iPadOS, insieme a funzionalità come Stage Manager per il multitasking avanzato, rendono l'iPad Air 11" un dispositivo incredibilmente efficace per chi desidera ottimizzare il proprio flusso di lavoro e rimanere produttivo in ogni momento della giornata.

L'aggiunta di strumenti come la Magic Keyboard eleva ulteriormente l'esperienza d'uso, trasformandolo in un sostituto laptop per chi cerca una soluzione più leggera e portatile senza perdere in efficienza. Infine, l'iPad Air presenta uno spettacolare display Liquid Retina, che, insieme alle avanzate tecnologie True Tone e alla vasta gamma cromatica P3, offre immagini straordinarie.

iPad Air con chip M2, dove preordinarlo al miglior prezzo

Apple Store modello 11"

Apple Store modello 13"

Amazon modello 11"

Amazon modello 13"

Mediaworld modello 11"

Mediaworld modello 13"