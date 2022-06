Nothing, la nuova azienda del co-fondatore di OnePlus Carl Pei, si sta preparando a lanciare sul mercato il suo primo smartphone Android.

Oltre ad aver messo in vendita le prime 100 unità numerate di Nothing phone (1) in un’asta che su StockX ha già superato i 2000 euro, strategia usata anche per il lancio delle ear (1), il marchio sembra voler ripercorrere i passi di OnePlus per quanto riguarda le vendite della prima generazione di smartphone.

Si riparte dal “capitolo uno”

Carl Pei ha lasciato OnePlus per iniziare una nuova avventura più o meno nello stesso periodo in cui l’azienda famosa per aver usato per diverso tempo il motto “Never Settle” è stata inglobata in Oppo.

Molto hype e mistero circondava in origine Nothing, il nuovo progetto di Pei. A seguito della presentazione ufficiale del primo prodotto del neonato brand, un paio di auricolari TWS chiamato ear (1), si pensava che l’imprenditore avesse abbandonato il mondo degli smartphone. Con un teaser mostrato durante un evento tenutosi nella prima parte del 2022, questi timori sono stati definitivamente allontanati.

In un video pubblicato di recente dall’azienda, Pei afferma:

“Quando si realizza un prodotto molto complicato come uno smartphone, ci vuole un po’ di tempo per aumentare le vendite. Possiamo aspettare di aver accumulato molti telefoni e iniziare le vendite in quel momento, oppure possiamo iniziare a vendere il prima possibile. Abbiamo scelto la seconda opzione“.

Ecco perché, probabilmente guardando alla storia di successo di OnePlus, Nothing ha annunciato che i primi esemplari di phone (1) saranno acquistabili solamente su invito, in modo da controllare il numero di unità in spedizione ma allo stesso tempo permettendo ai fan più affezionati ed ai più curiosi di avere tra le mani il dispositivo il più in fretta possibile.

Chiunque abbia seguito OnePlus fin dall’inizio sa che i primi telefoni venivano venduti esclusivamente tramite un sistema a inviti. Se da un lato questo rendeva difficile ottenere lo smartphone, dall’altro permetteva a OnePlus di aumentare lentamente le scorte e di mantenere il nome di OnePlus in alto nelle pagine dei giornali e blog di appassionati.

OnePlus ha completamente cambiato modo di operare negli ultimi anni.

Nel 2014, OnePlus ha recapitato i primi codici di invito ai membri del suo forum online. Successivamente, i possessori di OnePlus One hanno potuto condividere i propri codici di invito con amici o altri fan/curiosi, i quali potevano scegliere di acquistare lo smartphone ad una condizione: i codici dovevano essere accettati entro 24 ore. L’azienda ha continuato con questo tipo di marketing fino a quando ha abbandonato il metodo degli inviti nel 2016. Nothing potrebbe seguire un percorso simile.

Carl Pei riparte quindi dal “capitolo uno”, staremo a vedere se a otto anni dall’arrivo sul mercato di OnePlus One l’esperimento avrà ancora una volta successo.

Come funzionerà il sistema ad inviti di Nothing?

L’azienda afferma di volersi assicurare che i primi sostenitori e i membri della community ricevano phone (1) per primi. Una volta che questo sarà avvenuto e l’azienda avrà aumentato la produzione, lo smartphone inizierà ad essere venduto in maniera più diffusa.

Purtroppo al momento ancora non sono disponibili ulteriori dettagli riguardo ai Paesi in cui Nothing phone (1) sarà venduto al lancio, a come funzionerà il sistema ad inviti nel dettaglio o a come verranno scelti i primi fortunati che riceveranno il codice per l’acquisto.