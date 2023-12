Nothing Phone 2a, trapelano immagini, specifiche e possibile data di lancio

La recente fuga di notizie riguardante il Nothing Phone 2a ha scatenato un vortice di anticipazioni sulle specifiche chiave, le foto e persino una possibile data di lancio per il nuovo dispositivo di Nothing.

Le informazioni trapelate, riportate da Yogesh Brar, hanno svelato dettagli significativi che promettono un telefono di fascia media potente e innovativo.

Il Nothing Phone 2a sembra destinato a sollevare parecchio interesse, visto che sarà dotato di un display OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz, promettendo immagini fluide e coinvolgenti.

Le caratteristiche della fotocamera sono altrettanto impressionanti, con un set-up doppio dotato di sensori da 50MP ciascuno, un aspetto che promette esperienze fotografiche di alta qualità.

L'interfaccia Glyph, simile al predecessore Nothing Phone 2, unita al sistema operativo Nothing OS 2.5 basato su Android 14, punta a offrire un'esperienza utente raffinata e personalizzata. L'unità, inoltre, dovrebbe anche vantare 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128GB.

Una delle novità più interessanti è l'adozione del chip Dimensity 7200 di MediaTek, segnando il primo utilizzo di un chipset MediaTek da parte di Nothing. Questa scelta sembra indicare una possibile divisione futura tra la linea di dispositivi di fascia media basati sui chip Dimensity e i flagship dotati di processori Snapdragon.

Le immagini trapelate dell'unità di test del Nothing Phone 2a mostrano una disposizione delle fotocamere posteriori diversa rispetto al suo predecessore, posizionate centralmente anziché in alto.

Il frontale rivela un design simile al Nothing Phone 2, con un foro centrale per la fotocamera selfie. Il retro del telefono sembra aver subito un notevole restyling.

La previsione è che Nothing presenterà il Phone 2a durante il Mobile World Congress del 2024, in un evento programmato per il 27 febbraio.

Questo evento potrebbe essere il palcoscenico di lancio non solo del Phone 2a ma anche del Nothing Phone 3. Brar ha stimato un prezzo di circa 400 dollari per questo telefono, suggerendo un rapporto costo-prestazioni interessante per le caratteristiche offerte.

In sintesi, il Nothing Phone 2a sembra promettente, portando nel panorama dei dispositivi di fascia media un mix interessante di prestazioni e innovazione, e molti appassionati attendono con ansia il suo debutto ufficiale durante l'evento MWC 2024.