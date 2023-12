Acer Swift Go 14, ecco il nuovo laptop potenziato dall'IA

Acer ha mostrato il nuovo computer portatile Swift Go 14 (SFG14-72), arricchito dall'intelligenza artificiale e dai nuovi processori Intel Core Ultra. Questo dispositivo compatto e leggero offre esperienze potenziate dall'IA e dall'introduzione di tecnologie innovative come l'Intel AI Boost, e Copilot, su Windows 11.

Dotato di processori Intel Core Ultra 7, il Swift Go 14 si distingue per il risveglio istantaneo, la ricarica rapida e una durata della batteria fino a 12,5 ore. Gli avanzati processori Intel Core Ultra serie H includono l'Intel AI Boost, agendo come motore dedicato all'IA, e la GPU Intel Arc integrata, garantendo elevate prestazioni per gaming, creazione di contenuti e l'accesso a risorse IA con efficienza energetica.

Le funzionalità IA del Swift Go 14, come Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView, ottimizzate per videoconferenze e personalizzazione del notebook OLED, offrono un'esperienza immersiva. Inoltre, la collaborazione con Microsoft Copilot semplifica i progetti e i flussi di lavoro su Windows 11.

Lo Swift Go 14 è dotato di una webcam QHD 1440p migliorata dall'IA, offrendo un'esperienza di streaming più veloce e meno energivora. Le funzionalità Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView riducono i rumori di sottofondo e migliorano le immagini, consentendo la sfocatura dello sfondo, l'inquadratura automatica e la correzione dello sguardo.

L'integrazione di Acer AlterView si basa sull'intelligenza artificiale per trasformare immagini 2D in sfondi animati con effetti 3D e facilitare il lavoro, la creatività e il gaming, fornendo risposte personalizzate e aiutando nella gestione costante del PC.

Con uno chassis in alluminio leggero e sottile, il Swift Go 14 offre un display OLED con risoluzione fino a 2,8K, garantendo colori vivaci e immagini di alta qualità. L'OLED supporta anche il touchscreen garantendo diversi approcci d'utilizzo agli utenti.

Il computer portatile sarà disponibile a partire da dicembre in Italia con un prezzo di partenza di 1199€. Tuttavia, le specifiche, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione in cui verrà reso disponibile.

Acer si impegna a creare un mondo in cui hardware, software e servizi si integrano, offrendo soluzioni innovative e aprendo nuove possibilità per i consumatori e le aziende. Fondata nel 1976, Acer è una delle principali aziende ICT nel mondo ed è presente in oltre 160 Paesi.