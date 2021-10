Nothing Phone: dopo gli auricolari, Carl Pei ci vuole riprovare?

Nothing, la nuova azienda fondata dall’ex co-fondatore di OnePlus Carl Pei, ha fatto il proprio ingresso sul mercato presentando un paio di auricolari true wireless dal design unico ed inconfondibile.

Ora sembra che l’azienda voglia mettersi in diretta competizione con OnePlus, presentando già nel corso del prossimo anno uno smartphone chiamato semplicemente Nothing Phone.

Se vogliamo credere ai rumor circolati in rete nel corso degli ultimi giorni, Nothing si sta preparando ad annunciare sul mercato uno smartphone Android. Il noto leaker Mukul Sharma ha confermato a 91mobiles che Nothing si starebbe effettivamente preparando a lanciare il suo primo telefono. Secondo l’informatore, lo smartphone dell’azienda vedrà la luce all’inizio del 2022.

Nonostante nulla sia ancora deciso, lo smartphone dovrebbe essere annunciato con il nome Nothing Phone. Purtroppo, i dettagli sulle specifiche del presunto dispositivo sono praticamente inesistenti al momento. Tuttavia, se la partnership ufficiale dell’azienda con Qualcomm è da prendere come indicazione, lo smartphone potrebbe avere un SoC Snapdragon sotto la scocca.

Inoltre, Nothing si è fatta conoscere per il fatto di adottare un design minimalista e semplice per i propri prodotti, la filosofia dell’azienda si riflette nel design trasparente dei Nothing Ear (1).

Non è ancora chiaro se Nothing vuole portare sul mercato uno smartphone trasparente. Ricordiamo che la società Essential di Andy Rubin ha presentato il suo Essential Phone 1 circa quattro anni fa e Nothing ha acquisito Essential all’inizio di quest’anno. Il nuovo brand potrebbe sfruttare le conoscenze e i brevetti di Essential per realizzare un dispositivo unico nel suo genere!

Sharma sostiene che l’azienda presenterà anche un power bank chiamato Nothing Power (1) prima di annunciare il suo primo smartphone.

Cosa ne pensate della strategia della nuova azienda di Carl Pei? Vorreste poter mettere le mani su uno smartphone dal design che richiama le Nothing Ear (1)?