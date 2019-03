Nuove Apple AirPods con custodia a ricarica wireless: 229 euro

Apple ha presentato le nuove AirPods che si caratterizzano per il chip W1 e la custodia con ricarica wireless. Il prezzo è di 229 euro.

Le nuove Apple Airpods sono state appena svelate e si contraddistinguono per la presenza del chip Apple H1, che ne migliora le funzionalità. Non solo, finalmente Apple ha reso disponibile la custodia a ricarica wireless. Il design in entrambi i casi appare invariato rispetto al passato.

Le AirPods di seconda generazione grazie alla transizione dal chip W1 di prima generazione all’H1 dovrebbero incrementare del 200% la velocità di connessione con i dispositivi (smartphone, Watch, tablet e Mac), ridurre la latenza audio del 30% nei giochi e offrire un’autonomia del 50% superiore nelle conversazioni. Si parla di fino a 5 ore di ascolto e fino a 3 ore di conversazione con una sola carica. La custodia consente di incrementare queste soglie rispettivamente a 24 e 18 ore. Inoltre il supporto all’interfaccia vocale Siri non ha più bisogno di un tocco per la sua abilitazione, quindi basterà pronunciare “Hey Siri” per intervenire su volume, tracce, ottenere indicazioni stradali e altre funzioni. Infine la rinnovata architettura audio del chip H1 promette una migliore qualità di ascolto.

Le nuove AirPods possono essere scelte con custodia di ricarica standard oppure con la versione wireless. “La custodia di ricarica wireless è progettata per offrire la libertà di ricarica wireless con dispositivi di ricarica compatibili Qi”, ricorda Apple. “Un indicatore luminoso a LED situato nella parte anteriore del case mostra comodamente lo stato di carica con un semplice colpo d’occhio”.

Ovviamente chi dispone già degli AirPods di prima generazione potrà acquistare liberamente anche solo la nuova custodia al prezzo di 89 euro. Le nuove cuffiette sono prenotabili da oggi sul sito ufficiale (e sulla app) a 179 euro, se si desidera la custodia tradizionale, oppure a 229 euro sei si vuole quella wireless. Dalla prossima settimana i nuovi prodotti saranno disponibili anche negli Apple Store fisici.

Al momento sul sito ufficiale italiano viene indicato come giorno di consegna il 26 – 28 marzo.