Nuovi prodotti e offerte imperdibili: la Huawei Week che rivoluziona il mercato

È arrivata una nuova Huawei Week, portando con sé una serie di novità entusiasmanti e offerte imperdibili. Il brand ha colto l’occasione per lanciare nuovi dispositivi tecnologici, tra cui gli auricolari FreeBuds Pro 4 e gli smartphone Nova 13, Nova 13 Pro e Mate X6, accompagnandoli con promozioni che permettono di risparmiare su molti altri prodotti già presenti nel catalogo Huawei. Un mix di innovazione e vantaggi esclusivi che sta già facendo parlare di sé, rivoluzionando il mercato.

Tra le novità più attese, ci sono sicuramente gli auricolari FreeBuds Pro 4, presentati al prezzo di 199€, ma con una sorpresa per tutti gli acquirenti. Fino al 30 gennaio, acquistandoli, si riceverà in omaggio una Huawei Band 9. Ma non finisce qui: utilizzando il coupon extra "ACPSFBPRO4", il prezzo degli auricolari scende ulteriormente a 179€, mantenendo comunque la Band 9 in regalo.

Huawei Week e novità, perché approfittarne?

Insieme ai FreeBuds Pro 4, Huawei ha lanciato anche i nuovi smartphone Nova 13 e Nova 13 Pro, rispettivamente a 549€ e 699€. Fino al 18 febbraio, chi acquisterà uno di questi prodotti riceverà gratuitamente un paio di Huawei FreeBuds 5, gli auricolari di ultima generazione. Inoltre, con il coupon "AGENOVA13", è possibile ottenere uno sconto di 50€, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Se si è alla ricerca del top di gamma, Huawei ha presentato anche il Mate X6, uno smartphone pieghevole che spinge l’innovazione a nuovi livelli. Con un prezzo di 1999€, il dispositivo è arricchito da un’offerta esclusiva: acquistandolo entro il 18 febbraio, si riceverà in omaggio un Huawei Watch GT 4 da 46mm. E per chi vuole risparmiare ulteriormente, utilizzando il codice "AGENMATEX6" si potrà usufruire di uno sconto di ben 200€, rendendo questa offerta ancora più vantaggiosa.

La Huawei Week non si ferma ai nuovi lanci, ma propone anche vantaggi su una vasta gamma di dispositivi già presenti nel catalogo. In questo caso, le offerte sono valide fino al 28 gennaio con il coupon "ATOMSHW8" e comprendono sconti extra dell'8% su tutti i prodotti, ad eccezione del Watch Ultimate Design e delle soluzioni legate al Huawei Care. È un’occasione imperdibile per acquistare tecnologie Huawei a prezzi mai visti prima.

Tra le offerte più interessanti della Huawei Week, attivabile tramite il coupon sopra menzionato, troviamo il Huawei Watch GT 5 da 46mm nella colorazione Black Fluoroelastomer, che scende a soli 211€, con in omaggio un paio di FreeBuds SE 2 e un cinturino aggiuntivo. Un’offerta che unisce qualità, design e funzionalità a un prezzo incredibile, perfetta per chi vuole portarsi a casa un prodotto tecnologico di alta gamma a un prezzo molto vantaggioso.

Ricapitolando, la Huawei Week è un’opportunità unica per chi è alla ricerca di nuovi prodotti tech e non vuole rinunciare alla qualità, ma nemmeno al risparmio. Con una vasta gamma di prodotti in offerta, dai nuovi FreeBuds Pro 4 agli smartphone Nova 13 e Mate X6, passando per gli Huawei Watch GT, l’azienda offre occasioni da non perdere. Per una panoramica completa di tutte le offerte, consultate la lista finale a fondo articolo.

Tutte le offerte della Huawei Week

Nuovi prodotti

Huawei Week