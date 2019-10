NVIDIA Shield TV 2019: annunciata la data del debutto, ma in USA sono già stati venduti

Nonostante le vendite inizieranno ufficialmente il 28 ottobre, alcune catene Best Buy hanno già venduto alcuni esemplari di NVIDIA Shield TV 2019.

NVIDIA Shield TV Pro e Shield TV 2019 arriveranno sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo 28 ottobre: a confermarlo è stato un tweet pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del produttore. Nel frattempo, alcuni consumatori statunitensi hanno già potuto mettere le mani su questi prodotti.

La vendita anticipata

Oramai è certo: i nuovi NVIDIA Shield TV saranno venduti ufficialmente a partire dal 28 ottobre 2019. In almeno due punti vendita Best Buy negli Stati Uniti d’America, i prodotti sono però già stati venduti per alcune ore. I dispositivi, com’è chiaramente visibile dalle foto poi diffuse online, erano collocati tranquillamente sugli scaffali. Ignota è ancora la ragione di questa vendita anticipata.

Shield TV Pro ha il design molto simile alla versione precedente; il compatto Shield TV 2019 ha invece un corpo tubolare e liscio. I prezzi con cui i device sono stati venduti sono rispettivamente 199 e 149 dollari.

Le specifiche tecniche

NVIDIA ha deciso di non diffondere molti dettagli riguardo le specifiche tecniche di questi due prodotti. Alcune indiscrezioni trapelate online farebbero intendere che tutti e due accoglieranno il SoC Tegra X1+, che assicurerebbe tutta una serie di migliorie e di nuove certificazioni, come HDR, Dolby ATMOS, Dolby Vision, WiFi ac, Bluetooth 5.0 etc.

Per ottenere tutti gli altri dettagli, dovremmo probabilmente attendere il 28 ottobre.