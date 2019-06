Oclean X, ecco lo spazzolino di Xiaomi con una Mi Band 3 incastonata!

Il display della Mi Band 3 di Xiaomi viene utilizzato nello spazzolino elettrico per veicolare informazioni all'utente.

Il fatto che Xiaomi sia ormai attiva un po’ in tutti i settori dell’elettronica di consumo è cosa nota. Nella giornata di oggi una delle start-up che fa capo all’azienda cinese – chiamata Oclean – ha annunciato l’arrivo di un nuovo spazzolino elettrico denominato Oclean X. La particolarità di questo prodotto è quella di avere incastonata nel corpo una Mi Band 3, praticamente utilizzata come display touch-screen.

La presenza della Mi Band 3 (ovviamente privata di tutto il cinturino) consente a Oclean X di mettere a disposizione dell’utente, attraverso il display, tutta una serie di informazioni e impostazioni. Lo spazzolino è in grado di raggiungere una vibrazione massima di 40.000 rpm, distribuibili in ben 32 livelli di regolazione. C’è la possibilità di tracciare il percorso da seguire per il lavaggio e di individuare le zone della bocca che necessitano di ulteriori passaggi.

Credit Image – Gizmochina

Tutto viene veicolato attraverso lo schermo della Mi Band 3 che, come potete vedere dalle immagini, è letteralmente incastonata nel manico dello spazzolino. Grazie a questa soluzione, non c’è alcuna necessità di installare un’applicazione sullo smartphone, in quanto Oclean X funziona in maniera totalmente indipendente, sfruttando appunto il display touch-screen.

Come sempre accade in questi casi, si tratta di un prodotto pensato per il mercato cinese. Difficile possa arrivare in Europa, almeno per il momento, anche se non dovrebbe essere difficile importarlo attraverso i soliti store online. Ancora nessuna informazione in merito al prezzo di vendita.