Offerte Amazon, Sony FES Watch U in sconto del 36%

Sony FES Watch U è uno smartwatch unico nel suo genere, con display e cinturino costituiti da pannelli e-paper.

Sony FES Watch U rappresenta certamente una ventata di novità nel mercato dei dispositivi indossabili. Si tratta infatti di uno smartwatch con display e cinturino costituiti da pannelli e-paper. Questo consente non solo di poter sfruttare i vantaggi offerti da questa tecnologia in termini di funzionalità, ma anche di donare al prodotto un aspetto estetico unico nel suo genere.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di pannelli e-paper a matrice attiva. Questo comporta una perfetta visibilità all’aperto, un aspetto importante considerando gli ambiti di utilizzo di uno smartwatch. Senza dimenticare la questione legata all’autonomia, visto che non è presente una retroilluminazione. Non a caso, Sony parla di 2 settimane di utilizzo continuo con una sola carica, un aspetto che andrà ovviamente approfondito sul campo.

Abbiamo avuto modo di toccare dal vivo il Sony FES Watch U in occasione di IFA 2018. Dal vivo i pannelli e-paper convincono, appaiono ben definiti e perfettamente integrati nel corpo dello smartwatch. Quest’ultimo ha un peso di 75 grammi (non propriamente contenuto, un Apple Watch Serie 4 ne pesa 48) e uno spessore di 12 mm. Prendendolo tra le mani la sensazione è di un prodotto con un’elevata qualità costruttiva.

A cosa serve però avere dei pannelli e-paper integranti nel cinturino? Fondamentalmente a poter cambiare design al FES Watch U, scegliendo tra oltre 100 presenti nell’app FES Closet – realizzata direttamente dall’azienda giapponese. Basterà dunque premere l’apposito pulsante per cambiare il tema in maniera immediata. Ma non è tutto.

È infatti possibile anche utilizzare le proprie fotografie, o parti di esse, per trasformarle in piccoli quadranti da inviare ai pannelli e-paper dei cinturini. Insomma, una particolare cura per il design, che di fatto potrebbe rappresenta il suo vero tratto distintivo. Del resto, per quanto riguarda le funzionalità lato smartwatch, non ci sono particolari novità rispetto ai dispositivi già visti sul mercato.

Dopo essere stato un’esclusiva del mercato giapponese, FES Watch U è arrivato in Europa (Italia incluso) a 600 euro. Una cifra certamente importante, parecchio più elevata anche rispetto a un prodotto come l’Apple Watch, che parte da 349 euro. In questo momento però Amazon lo propone con uno sconto del 36%, che fa dunque scendere il prezzo a 385 euro. Siamo ancora su livelli alti, ma è certamente l’occasione giusta per portarsi a casa questo dispositivo, di fatto unico nel suo genere. Lo trovate a questo link.