Siamo ormai a dicembre, il che non significa solamente dover pensare ai regali di Natale da fare, bensì è anche un periodo ricco di offerte in moltissime categorie di beni e servizi. Tra questi vi è anche la telefonia mobile e in particolare iliad: divenuto ormai uno degli operatori più affermati in Italia, propone offerte sempre ultra vantaggiose, e per festeggiare il periodo natalizio ha presentato due promozioni davvero imperdibili.

Offerta iliad GIGA 150

La prima offerta è la GIGA 150, che con appena 9,99€ al mese vi garantirà 150GB di traffico dati, minuti e messaggi illimitati, per sempre! Potrete navigare usufruendo della connessione ultra veloce in 5G di iliad, che in Italia raggiunge più di 3.000 città, mentre potrete effettuare quante chiamate desiderate verso oltre 60 paesi. Infine, sono inclusi anche +9GB dedicati in roaming all’interno del territorio europeo, che vi consentiranno di navigare gratuitamente anche al di fuori dei nostri confini.

Offerta iliad FLASH 120

La seconda promozione proposta da iliad è la FLASH 120, con cui avrete ben 120GB di traffico dati, minuti e messaggi illimitati a soli 7,99€ al mese. In questo caso la connessione offerta è in 4G/4G+, mentre le chiamate illimitate rimangono disponibili verso oltre 60 destinazioni. Infine, qui troviamo +7GB dedicati in roaming nei paesi europei come Germania, Francia, Austria, Grecia, Spagna e molti altri.

Con entrambe le offerte avrete svariati servizi secondari inclusi, come il “mi richiami”, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero. Inoltre, potrete abilitare l’hotspot Wi-Fi, condividendo la vostra connessione con altri dispositivi dotati di rete wireless. Se invece doveste superare la soglia dei GB disponibili nella promozione da voi scelta, potrete continuare a navigare su Internet al costo di 90 centesimi ogni 100 MB di traffico dati.

Iliad è ormai famosa, oltre che per proporre tariffe super vantaggiose, per la massima trasparenza: le offerte non cambiano nel tempo e non presentano vincoli e costi nascosti, mentre i servizi promessi vengono sempre rispettati. Inoltre, passare alla compagnia è semplicissimo, dato che vi basterà registrarvi nella pagina web dedicata alla promozione che sceglierete, pagando solamente 9,99€ per l’attivazione della SIM.

Insomma, le promozioni proposte da iliad in occasione del Natale sono davvero fantastiche, quindi non possiamo che consigliarvele, rimandandovi alle pagine dedicate: quella per la GIGA 150, e quella per la FLASH 120. Il nostro suggerimento è quello di approfittarne il prima possibile, dato che dureranno solamente poche settimane.

