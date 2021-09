One UI 4.0, le novità della beta per Samsung Galaxy S21 che non potete avere

Dopo diverse settimane di rumor ed indiscrezioni, la prima beta dell’interfaccia utente One UI 4.0 basata su Android 12 per la gamma Samsung Galaxy S21 è disponibile al download, anche se non per tutti.

Cosa c’è di nuovo nella prima versione beta del futuro aggiornamento di Samsung? Qualcuno è già riuscito ad installare l’update e ne ha descritto le novità!

Dobbiamo dire grazie ai colleghi di SamMobile per questa prima anteprima. La testata ha installato il nuovo aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.0 sul proprio Galaxy S21 e ne ha mostrato le novità in un video caricato su YouTube.

Il programma beta della One UI 4.0 purtroppo, almeno per il momento, non è aperto a tutti. Per accedervi è necessario utilizzare l’applicazione Samsung Members per richiedere l’iscrizione in uno dei Paesi in cui Samsung ha deciso di rendere disponibile l’aggiornamento, tra questi troviamo gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Cina, l’India, la Germania, la Polonia e la Corea del Sud.

Al momento sono compatibili con l’anteprima del software solamente Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.

Secondo l’azienda sudcoreana l’obiettivo della One UI 4.0 è quello di dare agli utenti “il potere di personalizzare la propria esperienza mobile ottimizzata” in un mondo mobile dove “ognuno ha esigenze e preferenze uniche“. Il richiamo ai concetti alla base del design Material You di Google sono evidenti, anche se dal video pubblicato dalla fonte possiamo notare come Samsung stia continuando sulla strada intrapresa con la propria interfaccia e non abbia intenzione di rivoluzionare interamente la UI.

Samsung sostiene inoltre che la nuova versione di One UI basata su Android 12 è stata creata seguendo l’input degli sviluppatori in modo da fornire gli strumenti e le innovazioni necessarie per la creazione di applicazioni ed esperienze utente di qualità.

Non è ancora chiaro quando sia previsto il rilascio definitivo dell’aggiornamento per tutti o quando il programma beta verrà esteso ad ulteriori Paesi.