Pochi giorni fa, Samsung ha annunciato ufficialmente l’uscita di One UI 5.0 beta, quinta versione dell’interfaccia personalizzata degli smartphone Galaxy basata questa volta su Android 13.

Per il momento, la beta è disponibile solo per i dispositivi della serie Galaxy S22 (“base”, Plus ed Ultra). Le novità che la caratterizzano sono diverse, e vanno dai nuovi modi per personalizzare la propria esperienza con lo smartphone (con nuove palette e con una nuova disposizione dei widget sulla home, per esempio) a modifiche più strettamente attinenti le funzionalità (vd. le modifiche apportate all’app fotocamera, che la rendono più facile da usare e più reattiva).

In questo approfondimento passeremo in rassegna tutte le principali novità di One UI 5.0, dandovi alla fine alcune indicazioni utili per diventare Beta Tester e iniziare a usarla in anteprima. Al momento in cui scriviamo, purtroppo, One UI 5.0 beta non è ancora disponibile in Italia, ma quando (e se) lo sarà potrete tornare qui e recuperare le istruzioni (a meno che non siate tra i “temerari” che vogliono cimentarsi in un’installazione manuale – tutte le info più in basso). Ricordiamo inoltre che gli unici smartphone su cui è possibile installarla sono quelli della serie S22; se siete in possesso di un altro device Samsung, non vi resta che munirvi di un po’ di pazienza e attendere nuove Beta o il rilascio definitivo previsto per questo autunno.

Indice

Cambiamenti estetici

Il primissimo cambiamento visibile all’avvio del telefono è un cambiamento minore, certamente, ma lo segnaliamo comunque per amore di completezza. L’animazione di sblocco, riprodotta nel momento in cui si poggia il dito sul sensore e l’impronta viene riconosciuta, è leggermente diversa: ora l’effetto “vortice” sembra essere più veloce della classica ondulazione che eravamo abituati a vedere. La modifica si nota più facilmente su sfondi chiari, mentre se avete un wallpaper scuro potreste fare fatica a notare la differenza.

Per permettere agli utenti di progettare uno smartphone “su misura”, che rispecchi sia i loro gusti estetici che le loro esigenze d’uso, Samsung ha introdotto fino a 16 palette predefinite basate sui vari sfondi, mentre le opzioni di colore per schermate, icone e pannelli rapidi salgono a 12.

I widget, poi, possono essere impilati in modo da creare un carosello, purché siano tutti della stessa dimensione. La schermata home apparirà così più pulita e organizzata.

One UI 5.0 offre anche una gestione delle notifiche migliorata, con nuovi controlli che consentono di bloccare più facilmente le notifiche da determinate app. In questo modo, gli utenti vedranno solo ciò che è rilevante per loro.

Cambiamenti dell’interfaccia di chiamata

In One UI 5.0, se ricevi una chiamata mentre stai eseguendo un’app a schermo intero, vedrai comparire un pop-up con il nome del chiamante, i tasti per rispondere e agganciare e in più un altro tasto che apre un menu a discesa con le opzioni Manda un messaggio (seguono alcuni SMS preimpostati) e Ricordamelo tra un’ora. In più, il tasto verde per rispondere si presenta animato, a simulare lo squillo (e quindi la vibrazione) di un vecchio ricevitore.

L’interfaccia di chiamata vera e propria offre la possibilità di prendere delle note rapide mentre si è al telefono (vale almeno per l’S22 Ultra).

L’immagine di sfondo delle chiamate, infine, può essere personalizzata per ogni singolo contatto direttamente dalla rubrica dello smartphone.

Una fotocamera ancora più professionale

Gli utenti possono acquisire più facilmente foto e video di alta qualità seguendo i suggerimenti integrati nell’app Fotocamera. I tips (and tricks) in questione sono disponibili in modalità Pro e Pro Video e consistono in dei semplici consigli per utilizzare al meglio i vari obiettivi, funzioni e controlli. Viene aggiunto anche il classico istogramma fotografico che aiuta a gestire la luminosità della scena ed evita che le foto risultino “sovra” o “sotto” esposte.

Inoltre, la barra dello zoom è stata resa più reattiva; in questo modo, le riprese in primo piano potranno essere realizzate in maniera più rapida. Risulterà anche più facile mettere a fuoco il soggetto usando una sola mano.

Se sei orgoglioso di utilizzare il tuo smartphone Samsung come fotocamera, puoi pensare di aggiungere una filigrana che indica con quale modello è stata scattata la foto. Farlo è molto semplice: basta recarsi nelle impostazioni della Fotocamera e spostare su ON il relativo toggle. Facendo tap sulla voce Filigrana, si ha accesso a una serie di opzioni per personalizzare il watermark, che può includere – oltre al nome del modello – anche la data e l’ora in cui è stato effettuato lo scatto.

Nuova suoneria by Suga dei BTS

Sorpresa nelle Impostazioni di suono e vibrazione: tra le suonerie, infatti, è stata aggiunta una nuovissima versione dell’iconica suoneria di Samsung Over The Orizon. Si tratta di una cover realizzata da Suga, rapper della nota boy band sudcoreana BTS.

Estrazione del testo dalle immagini

Proprio come gli iPhone, ora anche i dispositivi Samsung hanno la capacità di estrarre testo dalle immagini. Una volta scattata la foto e selezionata l’opzione Estrai testo, il testo verrà evidenziato automaticamente e si potrà selezionare la porzione desiderata per copiarla o condividerla.

Anche sulle nuove tastiere compare un pulsante molto comodo, utile per avviare la fotocamera e usarla come scanner OCR.

Altre aggiunte e modifiche

Abbiamo infine una serie di cambiamenti minori limitati al menu delle Impostazioni. Ad esempio, espandendo la voce Dispositivi connessi, è possibile gestire rapidamente tutti i device collegati allo smartphone come gli auricolari della gamma Samsung Buds.

Una nuova dashboard consente agli utenti di visualizzare lo stato di sicurezza del proprio smartphone, oltre a offrire consigli utili in caso di problemi.

L’interazione degli utenti con difficoltà visive è agevolata dalla funzione Magnifier, un valido ausilio per leggere meglio sui propri dispositivi. Anche le descrizioni audio dei video e l’input vocale della tastiera sono pensati per offrire un’esperienza d’uso migliore alle persone non vedenti.

Una chicca carina, ma di certo non indispensabile, è il nuovo Easter egg, a cui si accede come sempre toccando ripetutamente la voce Versione di Android. L’Easter egg consiste in un orologio; portando le lancette alle 13, l’orologio lascerà il posto al logo di Android 13 su uno sfondo di bolle. Lo sfondo cambierà facendo un semplice tap su di esso, sostituito da un pattern con tantissime emoji casuali.

Come installare One UI 5.0 beta

Come detto in premessa, One UI 5.0 non è ancora disponibile nel nostro Paese, almeno alla data in cui scriviamo. Se leggete questo articolo a qualche settimana di distanza, però, potreste provare a seguire la procedura che segue e constatare se funziona. La beta, per il momento, è disponibile solo in Germania, ma a breve approderà anche in Cina, Corea del Sud, India, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti.

La prima cosa da fare per installare la beta di One UI 5.0 è diventare Beta Tester. Si diventa Beta Tester accedendo all’app Samsung Members (disponibile sul Play Store) e scegliendo la voce Registration for One UI Beta Program. In seguito, occorre recarsi in Impostazioni > Aggiornamenti Software e fare tap su Scarica e installa per avviare l’installazione.

Effettuare il downgrade è sempre possibile, nel caso si trovasse la beta poco stabile o si cambiasse idea. Sempre da Impostazioni, occorre selezionare la voce One UI Beta Program e dalla schermata che si apre scegliere l’apposita opzione per uscire dal programma beta. In seguito, basterà collegare lo smartphone al computer e usare Smart Switch per effettuare il downgrade vero e proprio.

Prima di installare la beta è consigliabile procedere al backup dei propri dati sempre tramite Smart Switch; il software che andremo a installare, infatti, è ancora acerbo, e la possibilità di riscontrare problemi non è remota.

Nel caso foste alla ricerca di un metodo alternativo (non ufficiale) per forzare l’installazione della beta, vi rimandiamo alla lettura di questo articolo.