OnePlus 12 da 512GB a soli 10€ in più del 256GB, cover in regalo!

Nonostante OnePlus non sia più vista da molti come l'azienda di un tempo, specialmente per quanto riguarda i prezzi, i suoi smartphone di punta rimangono di alta qualità. Un esempio è il OnePlus 12, attualmente in offerta diretta sullo store ufficiale con uno sconto di 120€ per la versione da 512GB, che costa solo 10€ in più rispetto alla versione da 256GB. Inoltre, riceverete in regalo una cover del valore di 39,99€.

Vedi offerta su OnePlus

OnePlus 12, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus 12 si rivolge senza dubbio a un pubblico appassionato di tecnologia che cerca da uno smartphone prestazioni di alto livello e non vuole compromessi sul fronte delle specifiche tecniche. Grazie al suo display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, è l'ideale per gli utenti che amano guardare contenuti multimediali, giocare ai videogiochi mobile più esigenti e godere di una visualizzazione nitida e fluida.

Con il supporto della ricarica rapida da 100W, è perfetto per chi ha uno stile di vita frenetico e necessita di una soluzione rapida per evitare di rimanere mai senza energia. Per gli appassionati di fotografia, il OnePlus 12 offre un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad, garantendo scatti di qualità con un sensore principale da 50MP e possibilità di zoom ottico 3x. Questo lo rende ideale per chiunque voglia catturare immagini dettagliate in ogni condizione di luce.

Inoltre, le innovazioni a livello di software, incluso l'ultimo algoritmo HDR e le funzionalità avanzate come i ritratti professionali Hasselblad, ampliano ulteriormente le capacità creative degli utenti. In sintesi, chi ricerca uno smartphone che combini design, prestazioni di gran lunga superiori alla media troverà nel OnePlus 12 un alleato ideale.

