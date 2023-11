OnePlus 12 si mostra nelle prime immagini ufficiali

OnePlus ha recentemente svelato il design del tanto atteso OnePlus 12, il cui lancio in Cina è previsto per il 4 dicembre. Sebbene lo smartphone abbia una notevole somiglianza con il suo predecessore, OnePlus 11, il cambiamento principale consiste nello spostamento dell'Alert Slider dal lato destro a quello sinistro.

OnePlus sostiene che questa modifica mira a fare spazio a un'antenna integrata migliore, contribuendo a un significativo aumento delle prestazioni. Secondo il comunicato stampa dell'azienda, i test interni hanno portato alla conclusione che la posizione ottimale per le antenne è tra gli indici dell'utente quando lo smartphone è tenuto in orizzontale per il gaming. Spostando l'Alert Slider, OnePlus afferma di poter implementare antenne di qualità superiore sul OnePlus 12. L'azienda sottolinea l'uso di "antenne da gaming" che sono state progettate e realizzate in modo tale da garantire la massima qualità.







L'azienda sottolinea l'uso sul OnePlus 12 di una "tecnologia per antenna full-band ultracompatta" e introduce quella che definisce "la prima tecnologia di integrazione dell'antenna nell'Alert Slider del settore" per ridurre al minimo lo spazio occupato dal selettore della modalità di suoneria. Secondo OnePlus, i dati dei test di laboratorio indicano un miglioramento del segnale dell'antenna di 3dB, accompagnato da una riduzione del 15% della latenza di gioco.

Oltre a questi progressi tecnologici, OnePlus ha svelato anche le varianti di colore del OnePlus 12. Lo smartphone sarà disponibile nelle opzioni di colore Pale Green, Rock Black e White. Il nome ufficiale della tonalità verde è "Flowy Emerald", con un design ispirato alla bellezza della natura.

I fan del brand possono anche aspettarsi che il OnePlus 12 sia dotato di una fotocamera periscopica con zoom ottico 3x, la quale farà parte della "4th-gen Hasselblad Camera for Mobile". Questa collaborazione suggerisce un impegno costante nell'offrire agli utenti esperienze di imaging di alta qualità.

Ci aspettiamo ovviamente che le altre specifiche tecniche siano di primo livello, con un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e un display in grado di far tremare i principali competitor.