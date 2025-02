OnePlus 13 Mini, solo due fotocamere ma un cuore da vero flagship

Il panorama degli smartphone è in continua evoluzione, con una tendenza che sembra premiare dispositivi sempre più grandi e potenti. Tuttavia, un segmento di utenti continua a desiderare smartphone compatti, facili da usare con una sola mano e comodi da portare in tasca. OnePlus sembra intenzionato a soddisfare questa nicchia di mercato con il presunto lancio del OnePlus 13 Mini (nome con cui è conosciuto al momento online ma che potrebbe cambiare), previsto per la fine dell'anno.

Le informazioni sul dispositivo sono ancora frammentarie e non definitive, con il nome stesso ancora oggetto di dibattito (alcune fonti suggeriscono la denominazione OnePlus 13T). Nonostante ciò, le indiscrezioni che circolano in rete, in particolare un nuovo leak riguardante le specifiche della fotocamera, stanno alimentando l'entusiasmo degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Secondo un post pubblicato su Weibo dal leaker Digital Chat Station, il OnePlus 13 Mini potrebbe essere equipaggiato con un sistema a doppia fotocamera di tutto rispetto. Il post, pur non menzionando esplicitamente il nome del telefono, si riferisce a un imminente smartphone compatto che si ritiene essere proprio il OnePlus 13 Mini.

Il leak indica la presenza di un sensore principale da 50MP affiancato da un teleobiettivo, anch'esso da 50MP, con zoom ottico 2x. Questa configurazione suggerisce un focus sulla qualità dell'immagine e sulla versatilità, piuttosto che sulla semplice quantità di sensori. Il design della fotocamera, descritto come "a barra", dovrebbe conferire al dispositivo un aspetto distintivo, un po' come quello di Pixel 9.

È importante sottolineare che le informazioni trapelate sono ancora in evoluzione. Precedentemente, si era parlato di una tripla fotocamera con l'aggiunta di un sensore ultra-grandangolare da 8MP. La discrepanza tra le due indiscrezioni suggerisce che il progetto è ancora in fase di sviluppo e che le specifiche definitive potrebbero differire.

Al di là del comparto fotografico, le indiscrezioni delineano un quadro piuttosto interessante del OnePlus 13 Mini. Il display dovrebbe essere un pannello LTPO da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K e cornici sottili. Questa dimensione dello schermo è identica a quella del Vivo X200 Pro Mini, anch'esso un recente esempio di smartphone compatto ad alte prestazioni.

Il cuore pulsante del dispositivo potrebbe essere il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso che alimenta i flagship della serie OnePlus 13. Questo dettaglio, se confermato, posizionerebbe il OnePlus 13 Mini come un vero e proprio top di gamma compatto, capace di offrire prestazioni paragonabili a quelle dei suoi fratelli maggiori.

Altri dettagli emersi riguardano la costruzione del telefono, che dovrebbe presentare una cornice in metallo e un retro in vetro, oltre a un sensore di impronte digitali ottico integrato nel display.

La data di lancio prevista per il OnePlus 13 Mini è il secondo trimestre del 2024. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla disponibilità del dispositivo sul mercato italiano. L'incertezza sulla distribuzione globale dello smartphone non fa che aumentare l'hype attorno a questo potenziale gioiello tecnologico.

Il OnePlus 13 Mini, se le indiscrezioni si riveleranno accurate, potrebbe rappresentare un gradito ritorno a una categoria di smartphone che sembrava destinata a scomparire. La combinazione di dimensioni compatte, prestazioni elevate e un comparto fotografico promettente potrebbe conquistare una fetta significativa di utenti stanchi dei "padelloni" e desiderosi di un dispositivo potente ma maneggevole.