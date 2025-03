OnePlus 13T o 13 Mini? Sarà comunque il più economico Snapdragon 8 Elite

Le indiscrezioni attorno al nuovo smartphone compatto di OnePlus si intensificano, mentre l'azienda cinese si prepara a lanciare quello che potrebbe chiamarsi OnePlus 13T o 13 Mini. Da mesi stanno circolando informazioni su questo smartphone misterioso, capace di coniugare dimensioni ridotte e prestazioni da top di gamma. Il dispositivo, che dovrebbe montare un potente chip Snapdragon 8 Elite, promette di rivoluzionare il segmento dei compatti con specifiche tecniche impressionanti racchiuse in un corpo con display da 6,3 pollici, classificandolo tra i flagship più maneggevoli sul mercato.

Il noto leaker Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo informazioni riguardanti un "flagship compatto da 6,3 pollici con grande autonomia". Sebbene non abbia esplicitamente nominato il dispositivo, ha utilizzato lo stesso emoji presente in precedenti post relativi al OnePlus 13T, suggerendo una chiara connessione tra i due.

Secondo il tipster, questo smartphone vanterà un modulo fotocamera "semplice, pulito ed esteticamente gradevole", posizionandolo come "lo smartphone compatto con display piatto più bello" attualmente in sviluppo. Digital Chat Station ha però avvertito gli appassionati di procedere con cautela, poiché non tutte le immagini che circolano online sarebbero accurate.

Il design rappresenterebbe una significativa deviazione dall'attuale serie OnePlus 13, abbandonando il caratteristico modulo circolare per le fotocamere in favore di una configurazione a barra più minimal e moderna.

Un concentrato di potenza in dimensioni ridotte

Le indiscrezioni sulle specifiche tecniche dipingono un quadro impressionante per questo dispositivo compatto. Si prevede che monterà un display OLED LTPO da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sul fronte fotografico, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con una configurazione a doppia fotocamera, comprendente un sensore principale da 50MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x. Questa scelta punterebbe sulla qualità piuttosto che sulla quantità dei sensori, concentrandosi sulle funzionalità più utilizzate dagli utenti.

Ma la caratteristica più sorprendente riguarda la batteria: nonostante le dimensioni compatte, il dispositivo dovrebbe integrare un'unità da ben 6.000mAh, la stessa capacità del più grande OnePlus 13. Questo rappresenterebbe un notevole traguardo ingegneristico, considerando che alcuni flagship di dimensioni standard offrono ancora batterie di capacità inferiore.

Prezzo competitivo e tempistiche di lancio

Un altro leaker rinomato, Smart Pikachu, ha condiviso su Weibo che il OnePlus 13T/13 Mini sarà lo smartphone più economico mosso dal processore Snapdragon 8 Elite. Questa informazione posiziona il dispositivo in una fascia di mercato particolarmente interessante, offrendo prestazioni da top di gamma a un prezzo più accessibile.

Per competere efficacemente e mantenere il titolo di "più economico" con questo chipset, dovrà necessariamente essere proposto a un prezzo inferiore rispetto al recentemente lanciato realme GT 7 Pro, stabilendo così un nuovo punto di riferimento per il rapporto qualità-prezzo nella fascia alta.

Quanto al lancio, le fonti indicano che il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato intorno a maggio o comunque nel secondo trimestre del 2025. Questa tempistica permetterebbe a OnePlus di introdurre il suo nuovo dispositivo compatto in un periodo strategico, potenzialmente intercettando la domanda di utenti alla ricerca di un flagship dalle dimensioni contenute prima dei lanci estivi della concorrenza.