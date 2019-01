Oneplus 7, le prime immagini mostrano un design senza notch

Nella giornata di ieri è apparsa online una prima immagine di quello che dovrebbe essere il futuro Oneplus 7. Nonostante la veridicità ancora tutta da dimostrare, nella foto che ha fatto capolino sul web vi è il prossimo top di gamma di Oneplus affiancato all’ultimo modello dell’azienda cinese, Oneplus 6T. Entrambi i dispositivi appaiono collocati in due case separati e la differenza che salta subito all’occhio è l’assenza del notch sulla parte superiore dello schermo.

Come già anticipato, le indiscrezioni forniteci da questa immagine sono da prendere con le pinze ma al tempo stesso è importante esaminare quelle che potrebbero essere le soluzioni estetiche offerte da Oneplus 7: con la scomparsa del notch e di conseguenza di un alloggio per una fotocamera frontale, è lecito pensare che l’azienda cinese possa optare per una camera a scomparsa, sulle orme di quanto accaduto con Oppo Find X.

Intanto, nella giornata di oggi, il celebre designer Ben Geskin, ha colto la palla al balzo per realizzare alcuni render di quello che potrebbe essere il design finale di Oneplus 7. Cornici ottimizzate, fotocamera frontale a scomparsa e curvature sui bordi, queste le caratteristiche principali del modello proposto dal concept designer. Attendiamo ulteriori indiscrezioni e magari nuove immagini per potervi fornire maggiori dettagli.