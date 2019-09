OnePlus 7T e 7T Pro: ecco le presunte schede tecniche

OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro potrebbero essere presentati il 26 settembre. Poche differenze rispetto all'attuale famiglia OnePlus 7.

Come da tradizione, prima delle presentazioni ufficiali la macchina delle indiscrezioni si avvia rivelando quelle che potrebbero essere le schede tecniche dei vari prodotti. Questa volta è il turno di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Secondo vari leaker, i nuovi smartphone del marchio cinese saranno presentati il prossimo 26 settembre in India. Le fonti hanno anche condiviso le informazioni tecniche in loro possesso.

A quanto pare, i futuri smartphone non saranno molto diversi dai fratelli OnePlus 7 e 7 Pro. Le novità riguardano principalmente il comparto fotografico soprattutto in relazione alla sua parte software. Sotto questo punto di vista, i due dispositivi dovrebbero presentare le stesse caratteristiche. Nello specifico, si fa riferimento a un sistema di tripla fotocamera posteriore (48MP + 16MP + 12MP) che sarà in grado di registrare video anche in ottica grandangolare.

Indeed, #OnePlus7TPro looks similar to the 7 Pro. Most updates on software side, hardware remains same with SD855+ addition. Android 10, 4080mAH Battery. Warp Charge 30T (5V/6A, 0-50% in 20min, 0-100 in 65min) in both 7T Phones. A new Macro mode, HEVC, Hybrid Image Stabilization. pic.twitter.com/OfAXXHMCe1 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 30, 2019

Non solo perché la nuova Oxygen OS basata su Android 10 dovrebbe introdurre nel modello Pro una modalità Macro, la compressione HEVC e una migliore stabilizzazione ibrida delle immagini. Frontalmente, ci sarebbe un sensore da 16 MP (notch più piccolo per il modello base e probabile sistema a scomparsa per la variante Pro). Entrambi i modelli dovrebbero essere basati sullo Snapdragon 855+ di Qualcomm accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna.

Diverse invece le diagonali del display così come la capienza della batteria. OnePlus 7T integrerebbe un pannello Super-AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 90Hz e una batteria da 3.800 mAh. Mentre, OnePlus 7T Pro presenterebbe uno schermo da 6,67 pollici con le stesse caratteristiche e una batteria da 4.085 mAh. In entrambi i casi, ci sarebbe il supporto alla ricarica rapida Warp Charge 30T.

Insomma, qualche miglioria rispetto all’attuale famiglia OnePlus 7 ma nulla di stravolgente. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per capire se l’azienda cinese ha in serbo qualche sorpresa.