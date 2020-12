OnePlus 9 Lite arriva con Snapdragon 865?

I rumors insistono che il prossimo anno ci sarà spazio anche per un sempre più probabile OnePlus 9 Lite, lo smartphone più economico della famiglia. Non ci sono informazioni riguardo il prezzo preciso, sicuramente però non avrà il SoC flagship Snapdragon 888 rimanendo però sempre in casa Qualcomm.

Prima si era detto che si sarebbe chiamato OnePlus 9E, poi OnePlus 9 Lite. In sostanza la cosa non cambia, solo che usando quest’ultimo nome l’azienda andrebbe ad uniformarsi con la nomenclatura dei concorrenti. Probabilmente il SoC che l’azienda utilizzerà è lo Snapdragon 865 che già conosciamo bene.

Tutte le indiscrezioni convergono verso la volontà di proporre 3 smartphone il prossimo anno, di cui OnePlus 9 Lite sarà l’esemplare più economico. L’azienda sta popolando in maniera efficace la fascia media ma così facendo rischia di crearsi concorrenza in casa, influenzando alcuni dati sulle proprie vendite. Vogliamo dire che capita molteplici volte che chi vuole uno smartphone OnePlus valuti l’acquisto di un modello dell’anno precedente, per una questione legata al prezzo inferiore di vendita. Il SoC sarebbe il medesimo di una generazione passata e quindi l’utente potrebbe optare direttamente per il modello Lite.

Se le informazioni sono corrette, l’azienda seguirebbe l’esempio di altri brand (viene in mente Realme) che decide in maniera frequente di dotare alcuni suoi smartphone con SoC dell’anno precedente. Sicuramente un ottimo modo per risparmiare – e far risparmiare i clienti – avendo sempre un prodotto dalla potenza adeguata.

Infine, OnePlus 9 Lite e gli altri due membri potrebbero essere presentati prima del solito mese di aprile, seguendo la coda di Samsung che ha intenzione di far conoscere al mondo i suoi Galaxy S21 già a gennaio. Lo Snapdragon 888 per gli altri due “fratelli” sarebbe confermato. Potrebbe esserci anche una fotocamera firmata da Leica, si, la stessa Leica che collabora con Huawei.