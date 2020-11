OnePlus 9: nuovo design da qui in avanti?

Secondo i rumors la famiglia di smartphone OnePlus 9 arriverà prima del previsto, circa un mese in anticipo. Si vocifera che i dispositivi saranno ben 3 con l’ingresso inedito di un modello misterioso di cui abbiamo parlato qui.

Oggi invece abbiamo il primo render che, unite tutte le indiscrezioni, disegna le linee del prossimo OnePlus 9. Ovviamente anche gli altri avranno un design simile ma su dimensioni più grandi.

credit by 91mobiles

Nella parte frontale c’è sicuramente poco di diverso da segnalare, lo smartphone è molto simile al precedente OnePlus 8T ma anche all’8 e all’8 Pro. Al posteriore c’è qualcosa di diverso con un modulo fotografico dotato di 3 sensori disposti in verticale: questo dovrebbe essere il segno distintivo che contraddistinguerà il nuovo design da qui in avanti.

I prossimi top di gamma avranno tutti i display Oled a 144 Hz e quello rappresentato in questa foto ha una diagonale da 6,55 pollici.

Il SoC che avranno tutti e due (o forse 3) sarà lo Snapdragon 875 con vari tagli di RAM e memoria interna. Saranno tutti dotati di Android 11 personalizzati dall’interfaccia utente Oxygen OS 11.

Vedremo veramente i nuovi smartphone un mese prima del previsto? I leaker sono convinti di sì. Anche per sfruttare la scia delle difficoltà di Huawei e per seguire Samsung, anch’essa in anticipo di di circa un mese con i suoi nuovi Galaxy S21.