OnePlus: l’arrivo del suo primo smartwatch confermato dal CEO

OnePlus sta lavorando al lancio del suo smartwatch e secondo quanto rivelato da un tweet del CEO nonché co-fondatore dell’azienda, Pete Lau, il suo annuncio sarebbe previsto ad inizio del prossimo anno. Lau ha così confermato le tante voci circolate nelle ultime settimane, secondo cui il produttore cinese avrebbe riavviato il processo di sviluppo del suo smartwatch, a distanza di anni dal primo tentativo.

OnePlus Wacth

Andando a ritroso nelle vicende occorse alla casa cinese, ricordiamo come nel 2016, l’altro co-fondatore dell’azienda, Carl Pei, aveva condiviso degli schizzi riguardanti il presunto design del wearable, un progetto poi tramontato. In quel periodo l’azienda ha deciso di concentrare il suo business interamente intorno al settore degli smartphone e di mettere da parte l’ambizioso progetto di lanciare uno smartwatch tutto suo.

https://twitter.com/PeteLau/status/1341392977973960707?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1341392977973960707%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2Fone-plus-ceo-confirms-smartwatch-launch-2021-045421078.html

L’apertura verso altre tipologie di prodotti è avvenuta nel corso degli ultimi due anni, con il rilascio dapprima delle prime cuffie come le Bullets e le Bullets Z, per poi arrivare alle ultime tre wireless, le OnePlus Buds. Da qui si è sviluppata l’intenzione dell’azienda di riavviare il progetto legato allo sviluppo del suo smartwatch, che avrebbe così preso piede in questi mesi e che finalmente sarebbe pronto ad essere annunciato al pubblico. Lau non ha condiviso alcun dettaglio sul prodotto e non sappiamo se manterrà un design circolare come visto sui render degli scorsi anni.

Come osservato dai colleghi di 9to5Google, resta ancora da capire se sarà equipaggiato con il sistema operativo creato da Google, WearOS o se opterà per un sistema proprietario, come fatto da altri brand. Il CEO, in precedenza, aveva affermato come OnePlus fosse al lavoro con Google per mettere a punto proprio il sistema operativo del device, in collaborazione con il colosso di Mountain View. Quel che è certo ormai è che la prima parte del 2021 sarà caratterizzata dall’approdo sul mercato del primo smartwatch di casa OnePlus e non è da escludere che l’annuncio ufficiale possa arrivare assieme a quello dei nuovi OnePlus 9 e 9 Pro previsto per il prossimo marzo.