OnePlus 9: comparto fotografico affidato a Leica?

Sembrerebbe proprio che OnePlus possa seguire l’esempio di Huawei ed avviare una collaborazione con Leica per le future fotocamere da utilizzare sui nuovi smartphone. Ciò significa che la serie OnePlus 9 potrebbe contare sulla tecnologia dell’iconico marchio fotografico.

La notizia arriva direttamente dal leaker di Twitter, Rodent950, che oltre ad aver twittato sulla partnership tra OnePlus e Leica, aveva anche menzionato la possibilità di una collaborazione tra Vivo e Zeiss, poi confermata dalla stessa casa cinese.

Fino ad ora, Huawei rappresentava l’unica azienda ad aver collaborato con Leica nella creazione delle ottime fotocamere viste negli ultimi anni sugli smartphone dell’azienda. Se l’ultima notizia fosse confermata, OnePlus si porrebbe come nuovo outsider anche in questo campo, finora unico punto debole nei suoi flagship Killer.

Huawei P40

Non è una sorpresa infatti, che anche gli ultimi modelli OnePlus, seppur migliorati rispetto al passato, stentano ancora a fare quel passo in avanti tanto atteso nel campo della fotografia. Con l’ausilio di Leica, potremmo finalmente vedere un telefono dell’azienda, di fascia alta, in grado di competere con le altre ammiraglie di Huawei, Samsung ed Apple.

Nessun dispositivo in particolare è stato menzionato nel tweet, ma non è da escludere che già a partire dalla prossima serie di OnePlus 9, potremmo iniziare ad assistere al radicale cambiamento che introdurrebbe una simile collaborazione.

Se la partnership dovesse dunque essere confermata, non è chiaro come proseguirà quella già avviata da tempo con Huawei, considerato che l’accordo metterebbe la parola fine all’esclusività che si è avuta sino ad oggi. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni sulle mosse di OnePlus, che ricordiamo, sarebbe al lavoro per annunciare anche il suo primo smartwatch.