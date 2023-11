OnePlus Nord 2, la Pac Man edition a un prezzo BASSISSIMO! (-27%)

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, che tra le offerte propone il OnePlus Nord 9 nell'edizione speciale dedicata a Pac-Man a soli 269,90€ invece di 369,13€!

OnePlus Nord 2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta per il OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di fotografia e per coloro che utilizzano il proprio smartphone per scattare foto ad alta risoluzione. Con la sua tripla fotocamera AI da 50MP, questo smartphone offre una fotografia da "flagship" rendendola più facile e conveniente che mai. Inoltre, la tecnologia Warp Charge 65W permette una ricarica ultra rapida, rendendo questo smartphone ideale anche per chi ha un ritmo di vita frenetico e ha bisogno di avere sempre a disposizione un dispositivo carico e pronto all'uso.

Il OnePlus Nord 2 è anche una perfetta scelta per gli amanti dei videogiochi, grazie al potente MediaTek Dimensity 1200-AI che offre foto e video più nitidi, e una fluidità di gioco ineguagliata. A coronare questo suo lato gaming è, ovviamente, il design a tema Pac-Man, con sfondo e retro dedicati a uno dei videogiochi più iconici di sempre. Infine, il suo display Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz garantiscono immagini nitide e fluide.

Insomma, l'offerta per il OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition è assolutamente da non perdere, dato che parliamo di un ottimo rapporto qualità-prezzo per un dispositivo che si adatta a diverse esigenze, dal gaming alla fotografia. Consigliamo, dunque, vivamente l'acquisto di questo smartphone per chi desidera un prodotto di alta qualità, performante e versatile a un prezzo veramente vantaggioso.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

