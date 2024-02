Prezzo TOP su OnePlus Nord CE 3 Lite 5G! (-35%)

Offerta esclsiva su Amazon per lo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, in elegante grigio cromatico e dotato di 8GB RAM e 128GB di memoria. Questo potente smartphone, equipaggiato con tripla fotocamera e chipset Snapdragon 695 viene proposto oggi al prezzo speciale a soli 215€, invece del prezzo originale di 329€, che si traduce in uno sconto del 35%.

Smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, con il suo chipset 5G Qualcomm Snapdragon 695, offre efficienza energetica e prestazioni elevate, perfette per chi ama giocare, fare social streaming o gestire più attività senza rinunciare alla durata della batteria. Uno zoom 3x e un sistema di fotocamere da 108 MP vi conquisteranno con scatti brillanti e dettagliati, ideali per immortalare ogni momento importante.

Se la vostra vita quotidiana è un susseguirsi di eventi rapidi e non potete permettervi lunghe attese, la funzione di ricarica rapida da 67 W SUPERVOOC del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà perfetta per voi: in soli 30 minuti, la batteria da 5000mAh sarà pronta all'80%, assicurandosi che siate sempre connessi. Inoltre con il supporto Wi-Fi 5, garantisce connessioni veloci e affidabili, essenziali per streaming e giochi online.

L'offerta propone il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a soli 215€, un prezzo eccezionale considerando la sua tecnologia di punta e la versione OxygenOS 13.1 ottimizzata per il gioco che elimina ritardi e distrazioni. Se cercate un dispositivo capace di tenere il passo con il vostro stile di vita dinamico, questo smartphone è l'ideale per prestazioni affidabili e un intrattenimento di qualità superiore.

