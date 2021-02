OnePlus si appresta a mettere in commercio un nuovo smartphone di fascia bassa ad accompagnare Nord N10 5G e Nord N100. L’indiscrezione arriva da Max J., utente che più volte in passato ha anticipato il lancio di nuovi modelli, spiegando che si chiamerà Nord 1 5G.

Una scelta di nome molto simile a quella adottata da Sony per i suoi telefoni e le fotocamere, come accaduto con la RX1, l’RX10-1 el’RX100. Il Nord N1 dovrebbe rientrare nella fascia medio alta e costare attorno ai 300 dollari in America.

La gamma di prodotti OnePlus del 2021 inizia quindi a farsi davvero interessante: oltre alla possibilità del lancio di OnePlus 9E, ci sono sul tavolo anche i modelli 9 e 9 Pro. Il 9E sarà con molta probabilità il più economico dei tre.

Bisognerà anche capire se il Nord N1 5G monterà un processore Snapdragon-700 e se possa esserci anche un successore del modello Nord N100, non particolarmente apprezzato come gli altri dispositivi della gamma.

Il Nord10 5G, invece, lasciava a desiderare dal punto di vista del design, ma garantiva un’esperienza per gli utenti degna del nome del brand, soprattutto grazie al software OxygenOS 10.5.3, pulito, leggero e veloce.

Vi ricordiamo, infine, come OnePlus abbia attuato importanti investimenti per migliorare il comparto fotografico dei suoi smartphone. Si vocifera, infatti, che la Compagnia cinese avrebbe stretto un’importante partnership con Leica per cooperare alla realizzazione delle fotocamere da implementare sui prossimi smartphone.

Il lancio dei nuovi modelli non sarà invece supervisionato da Carl Pei, ex co-founder di OnePlus, che di recente ha annunciato di aver intrapreso una nuova vita professionale, lanciando Nothing: un’azienda dal nome bizzarro e al tempo stesso geniale.

Non rimane che attendere l’annuncio ufficiale di OnePlus Nord N1 5G.