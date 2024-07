OnePlus Open 2 avrà una batteria enorme, la migliore di tutti i foldable

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta diventando sempre più affollato e OnePlus si sta preparando a lanciare la seconda generazione del suo OnePlus Open. Anche se il lancio ufficiale è previsto tra alcuni mesi, le anticipazioni ci offrono un'idea delle novità che potremmo aspettarci.

Una delle caratteristiche più attese per il nuovo OnePlus Open 2 è l'incremento significativo della capacità della batteria. Secondo una fuga di notizie dalla Cina, a cura del noto leaker Digital Chat Station, si prevede che il dispositivo possa essere equipaggiato con una batteria da 6000mAh. Questo sarebbe un grande salto rispetto ai 4805mAh del modello originale, potenziamento che potrebbe risultare particolarmente utile data la maggiore richiesta energetica tipica degli schermi pieghevoli di grandi dimensioni.

OnePlus ha recentemente presentato la tecnologia Glacier Battery, che consente di racchiudere più energia nelle stesse dimensioni precedenti grazie a batterie basate sul silicio. Il OnePlus Ace 3 Pro, disponibile solo in Cina, è stato il primo a utilizzare questa tecnologia e vanta una batteria da 6.100 mAh.

Un'ampia batteria metterà fine all'ansia da ricarica

In termini di specifiche tecniche, il OnePlus Open 2 dovrebbe includere il processore Snapdragon 8 Gen 4, promettendo prestazioni di alto livello. Altri miglioramenti previsti riguardano una cerniera più leggera e raffinata, uno schermo esterno ad alta risoluzione e uno schermo interno pieghevole "ultra-piatto". Sembra inoltre che il design sarà ancora più elegante rispetto al modello precedente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i rumor suggeriscono che OnePlus potrebbe mantenere la fotocamera periscopica, permettendo agli utenti di godere di un'esperienza di zoom superiore. La collaborazione tra Oppo e OnePlus in questa direzione non sorprende, considerando che entrambi i marchi appartengono al colosso degli elettronici BBK Electronics, che include anche altri noti brand come Vivo, Realme e iQOO.

Il crescente interesse per i dispositivi pieghevoli mostra come il settore sia in continua evoluzione. Con proposte come quella di OnePlus, questo segmento di mercato sembra destinato a espandersi ulteriormente, offrendo agli utenti sempre più opzioni tra cui scegliere.