OnePlus Watch 2 potrebbe essere l'alternativa a Pixel Watch 2 che stavate aspettando

Nel 2021, OnePlus ha fatto la sua incursione nel mercato competitivo degli smartwatch, popolato principalmente da Apple, Samsung e Huawei, con il OnePlus Watch, lasciando gli utenti impressionati dalle sue buone specifiche ma desiderosi di un software migliore. Arriviamo al presente e le fresche indiscrezioni sul OnePlus Watch 2 promettono un cambiamento significativo nella strategia.

Secondo l'affidabile leaker OnLeaks, che ha condiviso i primi render dell'orologio su MySmartPrice, il OnePlus Watch 2 vanterà un display AMOLED circolare da 1,43 pollici, un piccolo aumento rispetto al suo predecessore. Il display è in linea con la tecnologia utilizzata nel OnePlus Nord Watch, a dimostrazione dell'impegno del marchio a rimanere all'avanguardia. Ciò che però incuriosisce è l'inclusione del chip Snapdragon W5 Gen 1, che indica un sostanziale miglioramento delle prestazioni.







Il OnePlus Watch originale, pur essendo un valido smartwatch di base, non è stato all'altezza del reparto software, con un monitoraggio dei passi impreciso e un sistema operativo personalizzato che non è stato all'altezza della concorrenza.

Sembra che però OnePlus abbia imparato dagli errori del passato. Il noto leaker Max Jambor suggerisce che il OnePlus Watch 2 monterà Wear OS 4, mettendo fine alle lamentele sul sistema proprietario. Questo cambiamento è una sorpresa gradita e potrebbe essere la chiave per OnePlus per recuperare la sua posizione sul mercato.

OnePlus ha realizzato molti prodotti di successo di recente, con lo smartphone OnePlus 11 che si è guadagnato le lodi per il suo equilibrio tra qualità e prezzo e il OnePlus Open che ha fatto scalpore come primo smartphone pieghevole dell'azienda. Fatte queste premesse, il OnePlus Watch 2 è pronto a continuare la serie di successi.

Mentre la comunità tecnologica attende con impazienza il rilascio ufficiale del OnePlus Watch 2, tutti i segnali indicano un dispositivo che non solo impara dai passi falsi del passato, ma abbraccia anche i progressi richiesti a gran voce dagli utenti. Se le notizie trapelate sono vere, OnePlus potrebbe avere per le mani un prodotto molto interessante, in grado di rivaleggiare con il recente Pixel Watch 2.