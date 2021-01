OnePlus Watch potrebbe sdoppiarsi: uno rotondo e uno quadrato

Non si placano i rumors che vedono l’indossabile OnePlus Watch sempre più vicino alla presentazione. Non solo perché una grossa indiscrezione ci anticipa che il primo smartwatch dell’azienda cinese potrebbe non arriverà da solo.

Della OnePlus Band avevamo già parlato in questo articolo ma la new entry è indubbiamente il OnePlus Watch RX. Il nome suona molto simile a quello di Oppo Watch RX, anzi, è uguale. Come molto probabilmente sarà uguale il display, un’unità circolare che lo differenzierà dalla versione “standard”.

La fonte delle indiscrezioni è Nils Ahrensmeier. Il leaker sostiene di avere trovato delle informazioni interessanti nelle righe del codice dell’APK di OnePlus Heatlh, l’applicazione dedicata alla salute del produttore cinese che si sincronizzerà con i prodotti. Se i rumors verranno confermati c’è la possibilità che i dispositivi indossabili in questo 2021 saranno 3: uno smartwatch quadrato, uno rotondo e una band estremamente economica. I due smartwatch saranno anche votati al monitoraggio dell’attività fisica potendo tracciare sport come il nuoto, l’ellittica, danza, etc.

E infine la questione OnePlus Band. Quella che vedete qui è proprio una sua immagine estratta dal’APK di OnePlus Health e potrebbe essere formata da corpo molto piccolo – con all’interno tutti i componenti del caso – con un cinturino che lo abbraccia e che sarà disponibile in svariati colori. Le informazioni suggeriscono che sarà anche capace di misurare l”ossigenazione del sangue, oltre che alle ormai classiche misurazioni di passi e calorie.

Insomma, l’applicazione porta con se parecchi dettagli ma ovviamente a mancare sono i prezzi e informazioni accurate circa sistema operativo, scheda tecnica e se sarà possibile abbinarli ad una eSIM.