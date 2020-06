OnePlus Z non delude: ecco le ipotetiche specifiche

OnePlus Z potrebbe essere recentemente apparso su Geekbench, insieme ad alcune tra le specifiche tecniche. Il dispositivo – con un prezzo più basso rispetto ai top di gamma e che dovrebbe garantire ottime prestazioni – è atteso per il prossimo luglio.

In attesa della presentazione ufficiale, il database di Geekbench ci suggerisce quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche. Non viene chiaramente riportato il nome del device, ma il codice OnePlus AC2003. Sarebbe stato confermato il passaggio dal SoC MediaTek a uno Qualcomm. Quasi certamente, in base alle informazioni a disposizione, si tratterà di Snapdragon 765 o 765G (la seconda opzione assicura delle prestazioni migliori rispetto alla variante base).

Anticipata anche la memoria RAM: ben 12 GB. Su Geekbench, OnePlus AC2003 ha totalizzato un punteggio di 612 in Single-Core e 1.955 in Multi-Core. Precedenti indiscrezioni parlavano di display AMOLED da 6,4 pollici, 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera (con sensori da 48 MP, 16 MP e 12 MP), fotocamera anteriore da 16 MP, una batteria da 4.000 mAh e la connettività 5G.

Non ci resta che attendere l’eventuale presentazione ufficiale di questo atteso smartphone. Ricordiamo inoltre che la società starebbe pensando di produrre sempre più dispositivi aventi un costo più basso rispetto a OnePlus 8 (disponibile su Amazon) e 8 Pro (acquistabile online).