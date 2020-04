Dopo diverse indiscrezioni, Oppo A12 è stato ufficialmente annunciato. Si tratta di un dispositivo di fascia bassa, con delle specifiche tecniche poco più che basilari. Lo smartphone arriverà presto in diversi mercati, tra cui l’India, ma non abbiamo notizie riguardo a una possibile commercializzazione anche in Europa.

Sotto la scocca in policarbonato con un motivo geometrico troviamo il SoC MediaTek Helio P35 (lo stesso di Samsung Galaxy A21). Ad affiancare il chipset ci sono 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna.

Il display LCD (con Corning Gorilla Glass 3) ha una diagonale di 6,22 pollici, una risoluzione HD+ e un notch in cui è contenuta la fotocamera da 5 MP. Il modulo fotografico posteriore è scandito da due sensori rispettivamente da 13 MP e 2 MP. La batteria ha una capacità massima di 4.230 mAh ed è disponibile la connettività 4G/LTE, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0.

Oppo A12 (di colore nero o blu) sarà presto disponibile in diversi paesi. In Indonesia, il dispositivo avrà un costo di 2.499.000 rupie indonesiane (che corrispondono a circa 148 euro). Non sappiamo se il produttore lancerà il device anche in altri mercati.