Oppo A12: ecco le ipotetiche specifiche tecniche

Su internet sono trapelate le prime indiscrezioni su Oppo A12. Oltre ad aver arricchito la fascia alta con Find X2 Pro e Reno Ace 2 (che sarà svelato il prossimo 13 aprile), il produttore sta anche curando moltissimo la fascia bassa.

Il leaker Ishan Agarwal ha dichiarato che questo dispositivo potrebbe avere una scocca posteriore in policarbonato con un motivo caratterizzato da rombi. I sensori fotografici posteriori, disposti in orizzontale, sono due: da 13 MP e 2 MP. Nel display sembrerebbe che possa esserci una fotocamera da 5 MP posizionata in un notch a goccia.

Per quanto riguarda il SoC scelto, potrebbe esserci MediaTek Helio P35 (un processore di fascia bassa), accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe invece avere una capacità massima di 4.230 mAh. Si tratterebbe quindi di un device con delle specifiche basiche.

Per il momento, tutti i dettagli non sono ufficiali e non c’è nessuna informazione in merito al lancio ufficiale o al possibile prezzo. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli direttamente dal produttore.